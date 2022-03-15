Tarım ve Gıda Değişken Fon hizmete girdi

Nasdaq uzmanlığını kullanarak seçilen global tarım ve gıda sektörü hisse senetleri ile tarımsal emtialara ilişkin fırsatlar için Tarım ve Gıda Değişken Fon (YLC) oluşturuldu.

15.03.2022 18:22:000
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Tarım ve Gıda Değişken Fon hizmete girdi

Ata Portföy, Nasdaq uzmanlığını kullanarak seçilen global tarım ve gıda sektörü hisse senetleri ile tarımsal emtialara, tematik fonu Tarım ve Gıda Değişken Fon'u (YLC) haya geçirdiğini duyurdu. 

Şirketten yapılan açıklamada, Tarım ve Gıda Değişken Fon’un (YLC) hızla yükselen dünya nüfusu, iklim değişiklikleri ve teknolojik dönüşümün yarattığı fırsatları yatırımcılara tek bir ürün olarak sunarak yükselen global enflasyona karşı da koruma sağladığı belirtildi.

ABD, Avrupa, Asya ve Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri ile birlikte pamuk, buğday ve kahve gibi tarımsal emtialara da yatırım yapan fon, Türkiye dışında ABD, Norveç, Japonya, Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İspanya gibi ülkelere ve 5 farklı para birimine yatırım yapıyor.


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