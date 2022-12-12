Teknofix, yerinde tamir hizmetini 5 farklı şehre taşıyacak

2011 yılında kurulan ve bugün 81 ilde saha hizmetleri veren Teknofix, telekomünikasyon konusundaki uzmanlığını bir adım öteye taşıyarak faaliyet alanlarına yeni bir hizmet daha ekledi. ‘Yerinde tamir’ hizmeti ile bozulan tablet ve telefonları müşterilerin adreslerine giderek onaran Teknofix, bu hizmet özelinde 2023 yılında ekibine 100 kişi katmayı planlıyor. Şu an sadece İstanbul’da ‘yerinde tamir’ hizmeti veren Teknofix, önümüzdeki yıl Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya’da da müşterilerin adresine giderek onarım sürecini yönetecek.

Hemen hemen herkesin özellikle pandemi dönemiyle beraber alışkanlık haline getirdiği ‘adrese hizmet’ konusunda sıra, yerinde mobil cihaz tamirine geldi. Günümüzde sürdürülebilirliğin öneminin her geçen gün artmasıyla birlikte bireyler daha uzun süre kullanılacak sürdürülebilir ürünleri tercih etmeye başladı. Bu durumda, cep telefonu ve tablet gibi cihazların tamirinde kurumsal bir yapıya ihtiyaç olduğunu gösterdi.

Telekomünikasyon konusundaki uzmanlığını bir adım öteye taşıyarak 2011 yılında kurulan ve bugün 81 ilde saha hizmetleri veren Teknofix, Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon operatörlerinin ve dijital televizyon yayını platformunun hizmet verdiği ev ve iş yerlerinde teknik kurulum faaliyetleri yürütüyor. Ayda 150 binden fazla haneye kurulum ve teknik destek hizmeti sunan Teknofix’in 1500 çalışanı bulunuyor. Satış sonrası sahada kurulum, teknik destek, sözleşme ve nitelikli evrak toplama, ürün teslimatı başta olmak üzere birçok alanda ayda 150 binden fazla haneye yerinde kurulum ve teknik destek hizmeti sağlayan Teknofix ‘Yerinde Tamir’ hizmeti ile onarım sürecini müşterilerin adresine gidererek yönetecek.

Aynı gün içinde yerinde tamir hizmeti

Yerinde hizmet konusundaki bilgi ve tecrübelerini yerinde mobil cihaz tamir etme alanında kullanmak istediklerini belirten Teknofix Kurucu Genel Müdürü Ulaş Civil, “Teknofix olarak müşterilerin evinde hizmet verme konusunda oldukça güçlüyüz. Bu gücümüzü telefon ve tablet gibi cihazların tamiri konusunda da ortaya koymak için yola çıktık. Şu an İstanbul’da mobil cihazı ve tableti bozulan kişilere aynı gün içinde hizmet veriyoruz. Randevu sistemiyle çalıştığımız için istenen tarih ve saate göre organize olabiliyoruz. Yerinde tamir hizmetimizden faydalanmak isteyenler, sitemiz üzerinden oluşturacakları talepten sonra aranıyor ve karşılıklı uygun zaman belirlenerek randevu gün ve saati oluşturuluyor. Sonrasında ise adreslerine gelecek personelimizin fotoğrafını, aracımızın plakasını ve gerçek zamanlı olarak konum bilgisini kendilerine iletiyoruz. Güven konusu bizim için çok önemli. Bu anlamda oldukça titiz çalışıyor, tüm önlemleri alıyoruz. Yerinde tamir hizmetini önümüzdeki yıl İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya’da devreye almayı planlıyoruz. Şu an için Türkiye’nin diğer illerinden telefon, tablet gibi cihazlarını tamir ettirmek isteyen kullanıcılar kargo ile bize cihazlarını yolluyorlar. Uzun sürecek bir tamir işlemi söz konusu olduğunda isteyen müşterilerimize yedek bir telefon temin ediyoruz” dedi.

Cep telefonları, küresel e-atık üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor

Onarım işleminin çevre dostu bir konu olduğunun da altını çizen Ulaş Civil, “İnsanlar geri dönüştürebileceklerinden daha fazla elektronik atığı elden çıkarıyor. Küresel olarak 40 milyon tondan fazla e-atık üretiliyor, ancak bunun yüzde 15'inden azı geri dönüştürülüyor. E-atıkların gezegendeki en hızlı büyüyen atık akışı olduğunun farkında olmalıyız. Cep telefonları, küresel e-atık üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Telefon değiştirme süresini ortalama üç yıl gibi düşünürsek, cihazın tamiri ile bu süreyi maksimum beş yıla kadar çıkarabiliriz. Bu şekilde e-atık birikimi de önemli ölçüde azalacaktır. İnsanların uzun vadede ürettiği e-atık miktarını azaltmak için telefon tamirinin sürdürülebilir bir seçenek olduğunu belirtmek isterim.” dedi. Civil, Teknofix’in kullanılamayacak durumdaki parçaları ya da onarılamaz durumdaki cihazları usulüne uygun olarak geri dönüşüm tesislerine ilettiğini de sözlerine ekledi.



