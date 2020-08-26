Tempo'ya 2 uluslararası ödül

Tempo, dünyanın en prestijli insan kaynakları ödülleri kapsamında 2 ödüle birden layık görüldü. Tempo, 5. Stevie Büyük İşverenler Ödülleri'nde “En İyi Karma Öğrenme Kullanımı” ve “En Yenilikçi Liderlik Programı” kategorilerinde Bronz Stevie® Ödülleri kazandı.

Stevie Büyük İşverenler Ödülleri, dünyanın en iyi işverenlerini ve çalışmak için harika yerler yaratmaya ve yönlendirmeye yardımcı olan insan kaynakları uzmanlarını, ekipleri, başarıları ve İK ile ilgili ürünleri ve tedarikçileri takdir ve tasdik ediyor.

Yunanca "taçlandırılmış" anlamına gelen Stevies lakaplı ödüller, 5 Kasım'da sanal bir ödül töreninde kazananlara verilecek.

İşyeri Güvenliği ve Uyumluluk Alanında Başarı, Yılın İşvereni, Yılın İnsan Kaynakları Direktörü, İnsan Kaynakları wkibi dahil olmak üzere çeşitli İK kategorilerinde değerlendirilmek üzere bu yıl her ölçekteki kuruluştan 700'den fazla aday sunuldu. Bu sene özellikle dikkat çekenler ise 6 farklı kategorisiyle COVID-19 ile ilgili olanlardı. Tempo İnsan Kaynakları Müdürü Banu Yılankaya liderliğinde " En İyi Karma Öğrenme Kullanımı" ve "En Yenilikçi Liderlik Programı" kategorilerinde aday gösterildi.

Tempo İnsan Kaynakları Müdürü Banu Yılankaya, ödüllere dair çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu:

“Kurumumuzun insan ve kültür stratejisini desteklemek için yaptığımız gelişim ihtiyaç analizi çalışmaları, yapıcı iletişim ve takdire daha çok yer veren, güven odaklı bir kurum kültürü yaratmak ve yöneticilerimize şirketimizin dönüşüm sürecini destekleyecek 21. yy. liderlik becerilerinin kazandırılması konusunda gelişim alanlarımız olduğunu ortaya koydu. Bu ihtiyaçlar ve üst yönetim görüşmeleri doğrultusunda, liderlik kültürümüzün yeniden yapılandırılması ve organizasyona yayılması hedeflendi.

Yaklaşık 160 Takım Liderimiz ve Süpervizörümüz için, kurumun beklediği yeni nesil liderlik yaklaşımına yönelik, içinde farklı gelişim araçları bulunan (e-eğitim, webinar, sanal sınıf, online mentorluk, takip) gelişim yolculukları tasarlandı. Buradaki temel yaklaşımımız, çalışanlarımızın kendi gelişimlerinin sorumluluklarını almasını destekleyen ve deneyim odaklı bir tasarım sunmaktı.

Katılımcılarımızın bütünleşik bir öğrenme deneyimi yaşadığı Gelişim Yolculuklarımızla, Tempo Liderlerinin sürekli öğrenme ile farkındalık kazanmaktan öte, edinilen tüm bilgileri iş hayatında kullanabilmesini hedefledik.

Covid-19 sürecinden önce tasarladığımız bu programlar ile, pandemi süresince gelişim faaliyetlerimizi kesintisiz ve planlanan şekilde devam etmesini sağladık. Çalışanlarımız uzaktan çalışırken kurum aidiyetlerinin ve liderlik yetkinliklerinin güçlendiğini gözlemlemek, hepimiz için çok keyifliydi.”

Bu yılın Stevie Ödülü kazananlarını seçmek için dünya çapında 90'dan fazla profesyonel değerlendirme sürecine katıldı.

Stevie Büyük İşverenler Ödülleri'nin beşinci yılında, jüri üyeleri, bu yıl karşılaştığımız krizler sırasında her gün çalışanlarının ve ekiplerinin hayatlarını eğitim yoluyla daha iyi hale getirmeye devam eden Stevie kazananlarının, yazılım, evden çalışma planları alanındaki aksiyonlarını çok etkileyici buldular. Stevie Ödülleri başkanı Maggie Gallagher, “Başarılarını kutluyor ve 2021'de neler başaracaklarını görmeyi dört gözle bekliyoruz ”dedi.

Stevie Awards for Great Employers ile ilgili ayrıntılar ve 2020 Stevie kazananlarının listesi www.StevieAwards.com/HR adresinde mevcuttur.