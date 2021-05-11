THY'de doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi

Türk Hava Yolları 2021 yılı Nisan ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin doluluk oranı yüzde 58,7 olarak kaydedildi.

2020'nin Nisan ayında hemen tüm uçakları yerde olan Türk Hava Yolları'nın 2021 Nisan trafik sonuçları pandemi öncesi seviyelere uzak bir performansa işaret etti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulan Nisan ayı trafik sonuçlarına göre ilgili ayda doluluk oranı 2019 Nisan ayına göre 24,1 puan düşüşle yüzde 58,7 olarak kaydedildi.

Yolcu sayısı da 2019 Nisan ayına göre yüzde 59,3 düşüşle 2,4 milyon oldu.

Kargo ve posta ise Nisan 2019’a göre yüzde 56,2 arttı.

THY yolcu sayısı ilk 4 ayda yüzde 60,9 düşüşle 8,85 milyon kişi oldu. 2019 yılının aynı döneminde yüzde 80,8 olan doluluk oranı yüzde 61,5 seviyesine geriledi. Kargo ve posta ise 2019 yılının aynı döneme göre yüzde 26,3 arttı.