Ticari alacak sigortalarını diğer sigorta ürünlerinden ayıran en önemli farkın, poliçe süresi içindeki değişken teminat yapısı olduğunu belirten Atınç Yılmaz, geleneksel elementer sigortalarda firmaların duran varlıklarının risklere karşı sigortalandığını ve tüm operasyon süreci ile maliyetlerin ilk baştan belli olduğunu kaydetti. Ancak Yılmaz, ticari alacak sigortalarında sadece poliçe alınırken değil poliçe süresi içinde de hem sigortalı hem de aracı kurum için ayrı bir dikkat ve operasyon gerektiren farklı bir durumun söz konusu olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Bu üründe kurumların en hareketli varlıkları, yani 'vadeli ticari alacakları' sigortalanır. Her alıcı için detaylı bir şekilde teminat çalışması gerekir. Ayrıca poliçe dönemi içinde alıcıların mali yapılarına göre bu teminatlar azalabilir veya artabilir. Sonuçta bir firmanın, sürekli vadeli alım yapan yüzlerce alıcısı olabilir. Bu alıcılar poliçe dönemi içinde daha fazla alım yapmak isterlerse alıcı limitleri artırılmalıdır. Ayrıca, ürünün kurumlara fayda sağlayan başka önemli özelliği de poliçe süresince yeni alıcılara da alıcı limiti çalışması yapılıp yeni teminat alınabilmesidir. Bu durumda poliçe sadece bir sigorta ürünü olmanın dışında aynı zamanda bir risk yönetimi ve satış destek ürünü olarak da çalışmaktadır." dedi.

SON DÖNEMDE ARTMAYA BAŞLADI

Ürünün bu hareketli yapısının sigortacı, aracı kurum ve sigortalı açısından dikkatle takip gerektirdiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Ticari Alacak Sigortası, Türkiye sigorta pazarında 20-25 senelik geçmişe sahip olduğu halde özel teminat yapısı dolayısıyla ve poliçe müddetince verilmesi gereken sürekli servis nedeniyle uzun yıllar kısıtlı üretimde kaldı ve maalesef çok yaygın olarak gelişemedi. Sadece ilk bin şirket arasında yer alan ticari işletmelerin bir kısmıyla ve uluslararası firmalarla sınırlı kaldı. Son yıllarda ise Türkiye’deki ticari anlayışın değişmesi, poliçeli firmaların üründen memnun olması, sigorta şirketlerinin Türkiye tecrübelerinin artması ile ürüne güvenirlik arttı ve talep artmaya başladı."

Geçen seneden itibaren gerçekleşen kur artışının da ticari risklerin büyümesinde etkili olduğunu kaydeden Yılmaz, sigorta şirketlerinin bu dönemde daha muhafazakar olmalarına rağmen geçtiğimiz yıl ticari alacak sigortalarında prim üretiminin; 171,21 milyon liradan 245,65 milyon liraya çıktığını belirtti. Bu üretimin yaklaşık yüzde 60’ının da ticari alacak sigortasında uzman kadrosu olan ve poliçelere devamlı hizmet verebilecek uluslararası brokerler aracılığıyla gerçekleştiğini ifade etti.

ŞİRKETİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE FARKLI SİGORTA

Artışın bu sene de devam ettiğini anlatan Yılmaz, özellikle ürünün bilinirliğinin artmasının devlet destekli ticari alacak sigortasının sunulması ile olduğunu ve böylelikle tabana yayılmanın da başladığını ifade etti.

Yılmaz, "Bu üründe iki farklı hizmet veriyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren dünyanın en büyük 3 büyük ticari alacak sigorta şirketinin Uluslararası Broker’i olarak ya da Türkiye’de bulunan kurumsal ticari veya çok uluslu şirketlere ticari ve mali yapılarına uygun poliçelerin oluşturulması için ön çalışma yaparak sigorta şirketlerinden bu çalışmalara uygun Ticari Alacak Sigortası Poliçeleri sunuyoruz. Bu poliçelerin gerçekleşmesinden itibaren de her türlü poliçe takip, raporlama, hasar sürecinde de destek veriyoruz. Ayrıca cirosu 25 milyon liranın altındaki müşterilerimize de Howden Kobi Sigortası olarak devlet destekli Ticari Alacak Sigortası programı sunmaya başladık. Ürünün geliştirilmesini ve kapsamının daha da arttırılması ile birlikte birçok firmanın daha bu poliçeyi talep edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.