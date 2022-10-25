Togg ve Hopi niyet mektubu imzaladı

Akıllı cihazlar etrafında kullanıcı odaklı hizmetler sunarak bir teknoloji ve ekosistem sağlayıcısı olma misyonuyla yola çıkan Türkiye’nin küresel mobilite markası Togg ile Türkiye’nin önde gelen alışveriş uygulaması Hopi, güçlerini birleştiriyor. Kullanıcılara eşsiz ve kesintisiz bir deneyim yaşatmak için niyet mektubu imzalayan Togg ve Hopi, hizmetlerini karşılıklı olarak entegre edecek.

“Yeni nesil teknolojilerle kullanıcılara güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunacağız”

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, deneyim evrenini yeni teknolojilerle genişleten Hopi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Akıllı cihazımızı tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için de iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarımıza güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunmanın yöntemlerini geliştiriyoruz. Bu yolculukta bizim gibi yeni nesil teknolojileri kullanıcı deneyiminin merkezine koyan şirketlerle yaptığımız iş birlikleri çok kıymetli. Hopi ile kullanıcılarımıza benzersiz bir deneyim yaşatacağımıza inanıyoruz.”

Hopi Togg’un perakende sektöründeki pazarlama teknolojisi iş ortağı oldu

Hopi CEO’su Yalın Özcan, Togg’un, perakende sektöründeki pazarlama teknolojisi iş ortağı olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Özcan konuşmasını şu sözleri ile sürdürdü: “Hopi, 14 milyonu aşkın kullanıcısı için bir alışveriş uygulaması olarak bilinmesinin yanı sıra 300’den fazla iş ortağı için de bir pazarlama teknolojileri şirketi olarak çalışıyor. Togg ekosistemine de sahip olduğumuz güçlü veri, kullanıcı ve iş ortaklıkları ağımızla dahil olacağız. Kullanıcılarımız, hiper kişiselleştirilmiş özel teklif ve kampanyaları Togg’un mobilite ekosistemi içinde görebilecekler. Ayrıca lokasyon bazlı çalışacak olan güçlü teknolojik alt yapımız sayesinde, navigasyon üzerinden kişiselleştirilmiş teklifler işaretlenerek kullanıcının eşsiz Togg deneyimine Hopi imzasını da atmış olacağız. Diğer taraftan reklam teknolojileri alanındaki yetkinliklerimizle de Togg’un yanında olduğumuzu söylemekten mutluluk duyuyorum.”