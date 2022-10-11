Toros Meram’a İngiltere’den Üstün Başarı Ödülü

Biyogazın potansiyeli konusunda farkındalık sağlamak ve sektördeki yatırımları teşvik etmek amacıyla Londra merkezli Anaerobik Arıtma ve Biyokaynaklar Birliği (ADBA) ve Dünya Biyogaz Birliği (WBA) iş birliğiyle düzenlenen “Anaerobik Arıtma ve Biyogaz Endüstrisi Ödülleri” sonuçlandı. 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen organizasyonda 10 kategoride 13 birincilik ve 8 üstün başarı ödülü sahibini bulurken, Toros Meram Yenilenebilir Enerji, “1 Megavat Üstü Anaerobik Arıtma Öncülüğü” dalında Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Sektöre yönelik böyle önemli bir organizasyonda ödül almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Toros Tarım, Tarımsal Sanayi Grubu CEO’su Hakan Göral, “Toros Tarım ve Altaca Enerji ortaklığıyla kurulan Toros Meram Yenilenebilir Enerji, biyogazdan elektrik üreterek ülkemizdeki yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlıyor. Ayrıca organik ve organomineral gübre üretimiyle tarımda sürdürülebilir bir geleceğin inşasına destek veriyor. Ortak geleceğimizi korumak ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratmak üzere hayata geçirdiğimiz bu yatırımın, dünya çapında 130 bini aşkın işletmenin faaliyet gösterdiği bu sektörde, uluslararası bir platformda ödül almasından mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Toros Tarım ve Altaca Enerji ortaklığında faaliyet gösteren Toros Gönen Yenilenebilir Enerji de 2016 yılında ADBA tarafından alanında dünyanın en iyisi seçilmişti.