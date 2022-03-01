Tosyalı Holding'ten üretimde dünya rekoru

Tosyalı Holding, 2019 yılında Midrex teknolojisi kullanarak dünyanın en büyük DRI modülünü devreye aldığı Tosyalı Algerie tesisinde, üst üste ikinci dünya rekorunu kırdı. Tosyalı Algerie, 2021’de tek bir doğrudan indirgenmiş demir (DRI) modülüyle yıllık 2.285 milyon tondan fazla üretim gerçekleştirerek yeni bir dünya rekoru daha kırarken 2020 yılında yine dünya rekoru kırarak ulaştığı üretim rakamının da üzerine çıktı.

“Bu rekor operasyonel mükemmelliğimizin bir kanıtı.”

Temel önceliklerinin operasyonel sürdürülebilirlik ve çevresel, sosyal ve yönetişim ilkelerine tam uyum olduğunu söyleyen Tosyalı Holding CEO'su Dr. Suhat Korkmaz, “Tosyalı Algerie DRI Tesisinde kırdığımız 2 yıl üst üste dünya üretim rekoru, operasyonel mükemmelliğimizin bir kanıtıdır. Cezayir’deki 3000'e yakın çalışanımızla bir ekip olarak bu başarı hikayesinin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu rekor aynı zamanda Cezayir'i dünya DRI endüstrisinde çok başarılı bir konuma getirdi” dedi

"Yeni tesis daha düşük karbon ayak iziyle dünyanın en iyilerinden biri olacak"

2021 yılının son çeyreğinde, en yüksek teknolojiye sahip yeni bir DRI tesisi yapımını da içeren Tosyalı Cezayir'deki yatırımın son aşamasına başladıklarını dile getiren Tosyalı Holding CEO'su Dr. Suhat Korkmaz; “Bu yeni tesis, daha düşük karbon ayak izi ile bu alanda dünya çelik endüstrisindeki en iyi uygulamalardan biri olacak. Cezayir'deki bu yeni yatırım, sadece 2,5 milyon tonluk ek kapasite nedeniyle değil, aynı zamanda olumlu çevresel etkileriyle de büyük önem taşıyor. Tosyalı Cezayir'de şu an için dünyanın en gelişmiş DRI teknolojisini kullanarak düşük karbon ayak izine sahip çelik üretiyoruz ve Cezayir'e yaptığımız bu yeni teknoloji transferi ile çevresel etki açısından daha da rekabetçi olacağız” dedi.

Yeni dünya rekoru ile ilgili düşüncelerini dile getiren Midrex Technologies, Inc.'in Başkanı ve CEO'su Stephen C. Montague ise; “Tosyalı Algérie'nin yönetimini ve personelini, tesis operasyonundaki mükemmelliklerinden dolayı tebrik ediyoruz. DRI üretim rekorunu ikinci kez kırmak, Tosyalı Holding’in beceri ve bilgi birikiminin gerçek bir kanıtıdır” dedi. Tosyalı ile ikinci bir DRI tesisinde çalışmaktan çok memnun olduklarını söyleyen Stephen C. Montague, "Doğrudan indirgeme, çelik endüstrisinin karbon ayak izini azaltmak için en iyi teknoloji ve bu tesis, gelecekte faaliyete geçtiğinde daha da fazla hidrojen kullanmak üzere tasarlanmıştır” dedi.

Yeni tesis projesinin bir diğer iş ortağı SMS grubu Metalurji Başkanı Dr Thomas Hansmann ise “Tosyalı Algerié'nin ikinci DRI modülü için bu projenin bir parçası olmak bizim için bir ayrıcalık ve son yıllarda birlikte yapılan işlerimizin başarısının bir göstergesidir. Bu ek üretim kapasitesi, Tosyalı'ya karbondan arındırmada bir teknoloji liderliği ile uluslararası çelik pazarındaki varlığını genişletme fırsatı verecek ve aynı zamanda dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden biri olan Cezayir'in ekonomik ve endüstriyel gelişimine daha fazla katkıda bulunacaktır” dedi.