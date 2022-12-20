Tosyalı iş ortakları Antakya'da buluştu

“Yeşil Çeliğin Yarını, Geleceğin Yatırımı” mottosuyla düzenlenen Tosyalı İş Ortakları Buluşması öncesinde iş ortakları, Tosyalı Holding’in İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yatırımı devam eden Sarıseki Tesisini gezdi. Tosyalı İş Ortakları Buluşması’nda konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı; “Türkiye’nin yürüyen en büyük sanayi yatırımı olan Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi, 2 tane dev, kuantum teknolojili çelikhanesi ve iki limanı ile yaklaşık 4 milyon ton yassı çeliğin ithal ikamesine katkı sağlayacak. 2,5 milyar dolar değerindeki bu yatırımımızı 2023’te devreye aldığımızda Tosyalı Holding olarak 10 milyon ton üretim hacmine ulaşacağız. Bundan da önemlisi burada kullandığımız yüksek teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla bu tesisimiz Yeşil Çeliğin Türkiye’deki Merkezi olacak” dedi.

Demir-çelik üreticisi Tosyalı Holding, Tosyalı İş Ortakları Buluşması’nı, yurtiçi ve yurtdışından gelen yüzlerce iş ortağının katılımıyla 16-18 Aralık 2022 tarihlerinde Antakya Museum Otel’ de gerçekleştirdi.

Tosyalı İş Ortakları Buluşması’nda konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı; “Türkiye’nin yürüyen en büyük sanayi yatırımı olan Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisinde yassı çelik başta olmak üzere nitelikli çelik üretimine odaklanacağız. Bu tesisimiz 450.000 metrekarede 4 milyon ton üretimiyle sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en kompakt tesisi olacak. En gelişmiş teknolojileri kullanacağımız, Endüstri 4.0 uyumunda bizi küresel rekabette öne geçirecek bu tesiste daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Ark ocakları kullandık. Bu teknolojinin Türkiye’deki ilk kullanıcısı Tosyalı olarak biz olacağız. Sarıseki Tesisi, 2 tane dev, kuantum teknolojili çelikhanesi ve iki limanı ile yaklaşık 4 milyon ton yassı çeliğin ithal ikamesine katkı sağlayacak. Katma değerli üretim ve ihracatta Türkiye’nin örnek tesislerinden biri olacak. 2,5 milyar dolar değerindeki bu yatırımımızı 2023’te devreye aldığımızda Tosyalı Holding olarak 10 milyon ton üretim hacmine ulaşacağız. Bölgede ekonominin canlanmasına ciddi katkı sağlarken 1500 kişilik de bir ilave istihdam sağlayacağız” dedi.

Sarıseki yeşil çeliğin Türkiye’deki merkezi olacak

Sarıseki yatırımının Tosyalı Holding’in üretim hacmini ciddi oranda artırmasının da ötesinde AB Yeşil Mutabakat ile karbon vergileriyle karşı karşıya kalacağımız bir dönemde sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla rekabet avantajı yaratacağını dile getiren Fuat Tosyalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tesis ile kapasitenin de ötesinde çok önemli bir başarıya imza atacağız. Burada kullandığımız yüksek teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla bu tesisimiz Yeşil Çeliğin Türkiye’deki Merkezi olacak. Kullanacağımız teknolojilerle tesisimiz, %30 daha az elektrik enerjisi kullanırken %15 daha az doğalgaz tüketecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ve daha verimli hurda kullanımı sayesinde yüksek fırınlara göre %70, geleneksel ark ocaklarına göre %20 daha düşük karbon ayak izimiz olacak. Güneş ve hidrojen gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacağımız yeni yatırımlarla bu tüketimler çok daha aşağı inecek. Tüm tesislerimizde başlattığımız, 215 MW kurulu güce ulaşacak proje ile Tosyalı olarak dünyanın en büyük çatı üstü GES’e sahip şirketi olacağız. Tosyalı olarak konsolide yenilenebilir enerji hedefimiz ise uzun dönemde 2 G Watt kurulu güç. Uzun dönemde fosil yakıtların hiç kullanılmadığı, kendi kendimize yeterliliğimizin en üst seviyede olduğu bir üretim yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Yaptığımız tüm bu yatırımlar Tosyalı olarak bizi lider yeşil çelik üreticisi haline getirirken iş ortaklarımızın da işlerini dönüştürmelerine katkı sağlayarak yaptıkları işin değerini, kalitesini ve kazancını artıracak.”

Tosyalı bu yatırımla otomotiv, beyaz eşya sektöründe de önemli oyuncu olacak

Daha geniş bobin üretimi sayesinde Tosyalı Holding, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde de önemli bir oyuncu olacak. 650.000 ton filmaşin kapasitesine sahip olan bir tesisi de içinde bulunduran bu yatırım ile Tosyalı Holding’in filmaşin ürün yelpazesi daha da genişleyecek. Tosyalının Türkiye’deki toplam filmaşin kapasitesi ise 1.3 milyon tona ulaşarak, bu kapasite ile Türkiye’nin en büyük filmaşin üreticisi de TOSYALI olacak.

Tosyalı Holding’in 2022’de öne çıkan diğer yatırımları

•Tosçelik Dilovası tesisinde tamamlanan yatırımlarla 245 bin ton kapasite artışı sağlandı.

•Tosçelik ERW Osmaniye tesisinde, yaklaşık 250 bin ton ek kapasite getirecek 3 yeni boru hattı yatırımına başlandı.

•Yurt dışındaki büyük ve stratejik projelerin ana tedarikçisi Tosçelik Sprial’de 2. tesis yatırımı ile 100 bin ton ek kapasite yaratıldı. Bu yatırımla Tosyalı çok daha büyük hacimli küresel projelerde yer alabilecek.

•Tosyalı Toyo’da 2022 yılında başlatılan 200 milyon dolarlık yatırımla teneke üretim kapasitesi 2 kat artırılarak 650 bin ton seviyesine çıkarılacak.

•TOSYALI CEZAYİR’de 4. Etap yatırımıyla birlikte en yüksek teknolojiye sahip, 2.5 milyon ton kapasiteli yeni bir DRI tesisi ve onun önünde 4 milyon ton/yıl üretim kapasiteli yassı çelik tesis yatırımı hızla devam ediyor.

•Yatırım tamamlandığında Tosyalı Algerie sadece Afrika’nın ve Akdeniz’in değil Avrupa’nın da en büyük çelik üretim kompleksi olacak.

•En önemli nokta ise, bu tesis hidrojen ile çalışma kabiliyetine sahip olacağı için dünyada hidrojen ile çalışabilen böyle bir teknolojiye yatırım yapan ilk Türk şirketi de Tosyalı olacak.