Trendyol'da zam sıkıntısı

Trendyol ile şirket adına sözleşmeli olarak kendi araçlarıyla dağıtım yapan çalışanlar arasında zam uyuşmazlığı yaşanıyor.

Kendi araçlarıyla 1 yıl sözleşmeli olarak dağıtım yapan çalışanlar, paket başına ücret 4 TL'in biraz altındayken 4.72 TL+KDV'ye çıkarıldığını, yüzde 11 oranında yapılan zammı yeterli bulmadıklarını belirttiler. Araçlarıyla dağıtım yapanların aylık gelirinin bu zam oranıyla 9 bin TL'den 10 bin TL'ye çıktığını ancak mazot, sigorta, bakım masrafı ve vergi çıkarıldığında kendilerine kalan net tutarın 4 bin TL dolayında olduğunu belirttiler. Çalışanlar paket başına ücretin 6 TL+KDV'ye yükseltilmesini talep ediyor.

Bloomberg HT'den haberine göre ise, Trendyol kaynakları sözleşme imzalanıp araçlarıyla kendi hesabına çalışanlarla minimum 1 yıllık sözleşme yapıldığına dikkat çekerek, bu grubun hakedişlerine yüzde 22 zam yapıldığını ifade ettiler. Söz konusu grubun daha önce piyasa ortalamasının yaklaşık iki katı ücret aldığını kaydeden Trendyol kaynakları, dağıtılan paket sayısına göre yapılan ödemenin ardından çalışanlar arasında ücreti 10 bin TL'nin altında olan kalmadığını belirttiler.

Trendyol ile sözleşmeli olarak kendi araçlarıyla dağıtım yapan yaklaşık 8 bin kişi olduğu, ayrıca motokuryeyle dağıtım yapanların sayısının ise 9 bin dolayında olduğu belirtildi. Uyuşmazlığı neden olan zam ise sadece araçlarıyla dağıtım yapanları kapsadığı kaydedildi.