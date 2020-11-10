Trio Mobil ile Deltatel'den iş birliği

EMEA bölgesinin en hızlı büyüyen IoT şirketi Trio Mobil, 550 kişilik ekibiyle telekomünikasyon sektöründe bölgenin en büyük sistem entegratörlerinden Deltatel ile önemli bir işbirliğine imza attı.

İşbirliği kapsamında Deltatel; Balkan ülkeleri ve Almanya, Avusturya, İsviçre, Romanya başta olmak üzere 17 ülkede Trio Mobil IoT çözümlerinin satış ve pazarlama süreçlerini üstlenecek.

Trio Mobil tarafından geliştirilen yapay zeka destekli IoT (nesnelerin interneti) çözümleri, Avrupa pazarında Deltatel’in tecrübeli ekibi tarafından bölgede kurulacak operasyon ağı ile her ülkeye özelleştirilmiş pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti ile sunulacak.

“Avrupa IoT Pazarında Türk Teknolojisi ile Bir İlk”

Avrupa pazarında IoT teknolojileri ile geliştirdikleri “Dijital Tesis Çözümleri”ni sunacaklarını belirten Trio Mobil Genel Müdürü Nevzat Ataklı, “Avrupa’nın önde gelen Telekom entegratörlerinden Deltatel ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli anlaşma ile, ilk kez bir Türk firması Endüstriyel IoT ürünleri ve çözümleri ile Avrupa pazarında bu ölçekte bir işbirliğine imza atmış oluyor, gururluyuz” şeklinde görüşlerini paylaştı. Ataklı ayrıca, “Geliştirdiğimiz inovatif çözümler, teknolojimiz ve IoT projelerindeki tecrübelerimiz ile Avrupa’da Endüstriyel IoT’yi yeniden tanımlayacaklarını, IoT teknolojisini ve müşteri deneyimini yukarıya taşıyacaklarını” iletti.

Gelişmiş Endüstriyel IoT teknolojilerini bünyesinde bulunan 40 kişilik Ar-Ge ekibi ile sürekli geliştiren Trio Mobil, alanındaki deneyim ve teknolojisini, şimdi de Avrupa pazarında bu önemli işbirliği ile genişletmeyi hedefliyor. Nesnelerin interneti, ileri veri analitiği ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak geliştirdiği teknolojiler ile IoT konusunda birikimi ve müşteri odaklı bakış açısıyla çözümler üreten Trio Mobil, dünya genelinde Mercedes, Ford, Carrefour, Philip Morris, Astra Zeneca gibi birçok global firma da dahil olmak üzere 25.000'in üzerinde şirkete hizmet veriyor.

Sektörlere Özel Verimlilik Çözümleri

Avrupa IoT Pazarının değeri 2019’da 171 milyar USD olarak gerçekleşirken, 2022’de bu rakamın 241 milyar USD’ye çıkması bekleniyor. Özellikle sanayi, perakende ve hizmet sektörlerinde maliyet kayıplarının önüne geçmek ve verimliliğin arttırılması giderek artan bir ihtiyaç iken buna çözüm sunan IoT teknolojileri de giderek daha fazla gelişmekte ve pazar büyümektedir. Trio Mobil Deltatel işbirliği ile sunulacak “Dijital Tesis Çözümleri” sayesinde, birim bazında enerji tüketiminin ölçümlenerek optimize edilmesinden, çalışan, makine ve ekipman takibi ile verimlilik takibine kadar kritik parametrelerin anlık takibi yapılır ve tüm süreçler dijital olarak kontrol altına alınarak takip ediliyor ve verimlilik alanları tespit edilebiliyor. Tüm bunlara ek olarak işletmelerin bir diğer önceliğinde bulunan pandemi döneminde operasyonların devamı için geliştirilen Sosyal Mesafe Takip Çözümü ise, salgının bulaşıcılığını önlemek amacıyla anlık sosyal mesafe kontrolü yapılmasını, ihlal anında uyarılmasını ve geriye dönük raporlarla filyasyon takibinin yapılmasını sağlıyor.