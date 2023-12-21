Türk şirket Orta Afrika’nın en büyük kongre ve finans merkezini inşa etti

Miller Holding, Kinşasa’da Afrika’nın dev kongre ve finans merkezini inşa etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) topraklarında mega projelere imza atan Miller Holding iştiraki Milvest, Kinşasa Kongre ve Finans Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Başkent Kinşasa’nın çehresini değiştirecek proje, ofis blokları, lüks oteli, kongre merkeziyle 5 bin kişiye istihdam sağlarken aynı zamanda sadece ülkenin değil Orta Afrika’nın da en büyük kongre ve finans merkezi olarak hizmet verecek.

Afrika’nın en iddialı projelerinden birini tamamlamaktan gurur duyduklarını söyleyen Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Mildon, “Kinşasa Kongre ve Finans Merkezi sadece ülkenin kalkınmasına değil, Türkiye ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında güzel bir iş birliği gerçekleşmesine de öncü oldu” diye konuştu. Mildon, inşa ettikleri merkezle ile ilgili bilgiler de vererek, “Burası aslında iki büyük projeden oluşuyor. Bir yandan, yedi binadan oluşan bir tesis inşa ettik. Bu binalardan biri bölgenin en lüks oteli olacak. Yüksek teknolojiyle inşa edilen 3 bin metre kare alanı kaplayan gösteri havuzu, alışveriş mekanları, sosyal alanlarla kentin çehresini değiştiriyoruz. Tüm bunların yanında burada ticaretin gelişmesini sağlayacak başka yapılarımız da olacak. Kongre salonu ve iki kiralanabilir ofis blokunu da tamamladık” dedi.

Bu mega projenin 3 bin Kongolu ve 2 bin 300’den fazla Türk’ün üstün gayretleri ile hayat bulduğunun altını çizen Mildon, şunları söyledi: “Burası sadece inşa sırasında değil, sonrasında da istihdam yaratmaya devam edecek. Sadece finansın değil istihdamın da kalbi olacak. Kinşasa Kongre ve Finans Merkezi, maliye ve bütçe bakanlıklarından gelen hizmetler de dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı bir şehir olacak.”

Otel için 60 milyon dolardan fazla öz sermaye yatırımı

Finans Merkezi’nin tüm altyapısının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ait olduğunu vurgulayan Mildon, “Önemli bir anlaşma yaptık. İnşa ettiğimiz lüks otel küresel bir zincir otel markası olacak ve bu oteli biz işleteceğiz sonra da Kongo Demokratik Cumhuriyeti yönetimine devredeceğiz. Bu otel için 60 milyon dolardan fazla öz sermaye yatırımı yaptık ve Kongo için örnek bir kamu özel sektör iş birliğine imza attık” şeklinde konuştu.

Miller Holding Hakkında

Miller Holding’in temelleri 1967 yılında Muhsin Turhan Mildon tarafından Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde otomotiv ve akaryakıt dağıtım sektörlerinde atıldı. Holding, akaryakıt dağıtımı, otomotiv, inşaat, denizcilik, madencilik, ticaret gibi faaliyet gösterdiği alanlarda büyük atılımlar yaptı. Türkiye pazarında halihazırda faaliyet gösterdiği sektörlerde operasyonlarını geliştirerek devam ettirmeyi planyan holding, finans sektörüne bankacılık alanında giriş yapmaya hazırlanıyor. Miller Holding, turizmde yeni yatırımlarla büyüyüp, halen devam etmekte olan otel inşaatlarının uluslararası bir zincir tarafından işletilmesini de hedefliyor.

Miller Holding’in etkisini her geçen gün daha da arttığı alan ise yurt dışı pazarları. Global arenada taahhüt, enerji, madencilik, turizm ve uluslararası ticaret olmak üzere beş ana sektörde büyümeyi hedefleyen holding, 2011’de Afrika’yı odağına almıştı. 2019’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) yapılan seçimler sonrasında ülkenin daha istikrarlı bir politik ve finans sistemine geçmesi, holdingin bu ülkeye yönelmesini sağladı. Miller Holding, özellikle 2020 sonrası yaptığı atılımlarla KDC’yi, Orta ve Batı Afrika stratejilerinin merkezi haline dönüştürdü. Türk iş dünyasının aktif bir oyuncusu olarak Afrika’nın 17 ülkesinde projeler yöneten Miller Holding, büyük kısmı KDC’de olmak üzere yaklaşık 3 milyar dolarlık bir taahhüt işi kontratına sahip. Holdingin yönetiminde ise ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Turhan Mildon bulunuyor.