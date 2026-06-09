Türk şirketlerine veriyle büyüme çağrısı

Küresel ekonomide yılın ilk aylarına damga vuran jeopolitik gerilimler, enerji fiyatlarından lojistik maliyetlerine kadar birçok alanda önemli etkiler yarattı.

Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ardından petrol ve taşımacılık maliyetlerinde görülen yükseliş, ihracatçı şirketlerin maliyet ve pazar stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AGS Global Kurucusu Ahmet Güler, enerji ve navlun maliyetlerindeki artışın yalnızca üretim süreçlerini değil, küresel satın alma davranışlarını da değiştirdiğini belirtti.

Navlun ve Enerji Maliyetleri Ticaret Dengelerini Etkiliyor

Güler, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ardından enerji fiyatlarında ve deniz taşımacılığı maliyetlerinde ciddi artışlar görüldüğünü ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Artan enerji ve lojistik maliyetleri küresel enflasyon baskısını yeniden gündeme taşırken, ithalatçı firmaların tedarik tercihlerini de değiştiriyor. Birçok şirket daha yakın coğrafyalardan tedarik arayışına yönelirken, stok yönetimi ve maliyet kontrolü öncelikli başlıklar haline geliyor."

İhracatta Rekabet Koşulları Zorlaşıyor

Küresel ticarette yaşanan dönüşümün yalnızca enerji maliyetlerinden kaynaklanmadığını belirten Güler, korumacı ticaret politikaları ve uluslararası rekabetin de ihracatçılar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri ve Çin'in ihracat odaklı büyüme stratejisinin küresel pazarlardaki rekabeti artırdığını belirten Güler, özellikle fiyat baskısının yoğunlaştığı sektörlerde şirketlerin daha seçici ve hedef odaklı hareket etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Katma Değerli İhracatın Önemi Artıyor

Türkiye ekonomisinin de küresel gelişmelerden etkilendiğini belirten Güler, enerji maliyetlerindeki yükselişin üretim maliyetleri üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Türkiye'nin yılın ilk beş ayında 111,2 milyar dolarlık ihracata ulaştığını hatırlatan Güler, sürdürülebilir büyüme açısından katma değerli ihracatın öneminin arttığını vurguladı.

"İhracatçıların yalnızca yeni müşteri bulmaya değil, mevcut pazarlardaki konumlarını korumaya da odaklanmaları gerekiyor. Küresel belirsizliklerin arttığı dönemlerde pazar bilgisi ve doğru konumlandırma daha fazla önem kazanıyor."

Belirsizlik Dönemlerinde Veri Odaklı Kararlar Öne Çıkıyor

Küresel enflasyon baskıları ve yavaşlayan talep nedeniyle şirketlerin yatırım kararlarında daha temkinli davrandığını belirten Güler, pazar araştırmalarının ve veri temelli analizlerin öneminin arttığını söyledi.

Avrupa'da değişen tüketici tercihleri, Ortadoğu'daki yatırım eğilimleri ve Afrika'daki altyapı ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Güler, şirketlerin yeni dönemde daha hedefli ve veri destekli stratejiler geliştirmelerinin rekabet avantajı sağlayacağını ifade etti.