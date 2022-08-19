Türkiye'den yapay zeka hamlesi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli yapay zeka termal inceleme ve raporlama yazılımı olan MapperX; İstanbul’da dünyanın en büyük drone üreticisi DJI’ın Orta Doğu Bölgesi Kurumsal Satış Müdürü Jony Jin’in de katılımlarıyla düzenlenen Workshopta ilk defa görücüye çıktı.

Sektörün temsilcilerinden Biriz Enerji şirketinin kurucusu Hakan Yaralı, yapay zeka yazılımı şu sözlerle anlattı; "Bu etkinlikte Türkiye'de ilk kez bahsedeceğimiz ve bizi çok heyecanlandıran bir yapay zeka projesini paylaşacağız. Bu teknolojiyle şu an dünyada kullanılan birçok insansız hava araçlarının güneş enerji santrallerinde otonom bir şekilde arızanın tespiti ve raporlanması ile ilgili çok hızlı, ekonomik ve dünyada çok az firmanın yapabildiği, ülkemize çok ciddi anlamda katkı sağlayacak bir yapay zeka yazılımı geliştirdik. İHA'lar yani insansız hava araçları birçok sektörde ve birçok farklı alanda kullanılıyor. Biz daha çok bunun endüstriyel tarafını ele aldık. İnsanlara nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşünerek yola çıktık."

Türkiye’de ilk ve tek



Güneş Enerji Santralleri PV ısı analizlerinde bir çağ kapatıp; yeni bir çağ başlatan %100 yerli ve milli yapay zeka yazılımı MapperX Güneş enerji panelleri ısı ölçümlerinin ve hata analizlerinin halen manuel olarak çok uzun sürelerde gerçekleştirildiği bu süreçte, Biriz Enerji termal İHA’lar ile bu süreci teknolojiyle birleştirerek daha hızlı, daha güvenilir ve dünya standartlarında sonuçlar elde ediyor.





Biriz Enerji, alanında uzman mühendis ve yazılım ekibiyle üretmiş oldukları yapay zeka yazılımı MapperX ile bu süreci daha da çığır açıcı bir hale getiriyor. MapperX, termal kameralı insansız hava araçları ile elde edilen Güneş Enerji Santrallerinin fotovoltaik panelleri ısı ölçümlerinde karşılaşılan hata ve arıza tespitlerini belirleyerek, sahaların görüntülerini dijital ortama aktarıyor. Kurucusu Hakan Yaralı tarafından dikkat çekilen görüntü işleme ve derin öğrenme teknikleriyle geliştirilen yapay zekâ teknolojisi, fotovoltaik sistemlerin hava termografisi ile PV panellerin ısı dağılım verileri elde edilerek, paneller üzerindeki sıcak noktalar (hot spots) tespit ediliyor. Güneş Enerji Santralleri sahalarında elde edilen veriler doğrultusunda yapay zekâ ile oluşturulan analizler dünya standartlarında raporlar haline getirilerek kullanıcılara sunuluyor.



Güneş Enerji Santralleri İşletme Bakım Faaliyetleri artık Yapay Zeka Otonom yazılıma emanet!

Güneş enerji santralleri işletme bakım faaliyetleri kapsamında sahada gerçekleştirilen çok zaman alan manuel incelemeler artık hızlı bir şekilde termal kameralı endüstriyel insansız hava araçları ile yapılacak. Elde edilen veriler ise bulut (cloud) sistemine aktarılarak tamamen otomatik yapay zeka teknolojisi MapperX ile hızlı ve güvenli bir şekilde işlenerek dünya standartlarında rapor oluşturacak.



Ülke Ekonomisine Büyük Katkı!

Termal kameralı Drone ve yerli yapay zeka yazılımı MapperX ile gerçekleşen bu süreç, yenilenebilir enerji kaynaklarının karbon ayak izi salınımını da minimum düzeye indirmesiyle çevre dostu bir proje olmaktadır. 4 yıldır üzerinde çalıştıkları yazılımı anlatan Biriz Enerji firmasının kurucusu Hakan Yaralı, MapperX Yapay Zeka yazılımının yenilenebilir enerji alanlarındaki verimliliği arttırmaya yönelik katkısı ile Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması hedefleri kapsamındaki çalışmalara büyük destek sağlayacağını ve aynı zamanda da ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.