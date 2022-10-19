Türkiye’nin beş yıllık tütün ihracatı 4 milyar doları aştı

2018 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracatla rekor kıran tütün sektörü, Türkiye’de binlerce çiftçinin geçim kaynağı olmayı sürdürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2019 ve 2020 yıllarında 900 milyon doları aşan tütün sektörü ihracatı 2021 yılında 783 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2022’nin ilk 9 ayında dünyanın farklı ülkelerine 588 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde yapılan ihracat ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı.

TÜRKİYE, ORYANTAL TÜTÜNDE DÜNYA LİDERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven, söz konusu rakamlar ışığında, Türkiye tütün sektörünün ihracatının 2018 Ocak – 2022 Eylül arasında 4,2 milyar doları bulduğuna dikkat çekerken, “Bu açıdan baktığımızda, tütün sektörü Türkiye’nin ihracat seferberliğinin önemli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Bunun yanında, Türkiye oryantal tütün üretiminde dünyanın lider ülkesi konumunda. Bu tütünleri yaklaşık 50.000 üretici yetiştiriyor. Biz de 1950’li yıllardan beri Türk tütününü en çok kullanan şirketlerden biriyiz. Global anlamda Türkiye’de yetişen oryantal tütünün yüzde 20’sini alıyor ve mali değeri 80 milyon dolara yakın olan yaklaşık yüzde 33’lük oryantal tütünü Türkiye’deki üretim faaliyetlerimizde kullanıyoruz. BAT Global olarak Türkiye’den 13 milyon kilo tütün alırken, bunun 8 milyon kilosunu global, 5 milyon kilosunu ise Türkiye operasyonlarımız için tedarik ediyoruz” dedi.

ÜRETİM KAPASİTESİNDE DÜNYADA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ

Son 5 yılda 4 milyar doları aşan tütün sektörü ihracatında, BAT’nin de çok önemli bir rolü bulunduğuna dikkat çeken Güven şunları söyledi: “Sadece geçtiğimiz yıl içinde Türkiye’den 30’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Romanya, Körfez Arap Ülkeleri, Irak, Libya ve İsrail ön plana çıkıyor. Globaldeki tüm fabrikalar arasında üretim kapasitesiyle dördüncü sırada olan Samsun fabrikamızdan yalnızca son iki yılda 30 milyon doların üzerinde yarı mamul ihracatı gerçekleştirdik. BAT Türkiye olarak, üretim alanında Avrupa Birliği uyum süreçlerimizi geçtiğimiz yıllarda tamamlamıştık, bu doğrultuda önümüzdeki günlerde İtalya’ya ihracat gerçekleştirmeye başlayacağız. Diğer Avrupa ülkelerini de ihracat radarımıza alarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz ihracatla hem yeni başarılara imza atmayı hem de ülkemizin ekonomi ve kalkınmasına sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz.”

2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK

BAT’nin dünyada 175’i aşkın pazarda faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Murat Güven, “Türkiye’deki yolculuğumuza ise 2002 yılında İzmir Tire’deki fabrikamızda başladık. BAT olarak, Türkiye’den ilk ihracatımızı 2006 yılında gerçekleştirdik ve ilerleyen dönemlerde artan ihracat potansiyelimizle sektörümüzde pek çok kez ihracat lideri olduk. 2008 yılında Tekel özelleştirmesiyle beraber yabancı markaların yanı sıra yerli markalarla da Türkiye pazarındaki konumumuzu güçlendirdik. 2010’da Samsun’daki fabrikamızı üretim üssümüz haline getirdik ve üretimlerimizi yalnızca Samsun fabrikamızda gerçekleştirmeye başladık. Türkiye’de bugüne kadar yaptığımız 2 milyar doların üzerinde yatırımla, doğrudan ve dolaylı yoldan, toplam 4.500 kişiye istihdam sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.