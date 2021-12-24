Zorlu Enerji’nin perakende elektrik satış şirketi OEPSAŞ (Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş.), dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından gerçekleştirilen “Kincentric Best Employers 2021 Programı” kapsamında “Türkiye’nin En İyi İşyeri” ödülünü aldı.

Dünya çapında önde gelen işyerlerinin ölçümlenerek onaylandığı listede OEPSAŞ şirketi Zorlu Enerji’nin “Geleceğin Enerji Şirketi” olma vizyonuyla başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve teknolojiyi ile sürdürülebilirliği iş yapışının temeline alarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Alanında en iyi, iş stratejileri ile uyumlu, insana dokunarak bağ kuran ve anlam yaratan, kariyer yolculuğunda çalışanlarına saygılı ve farklılıklarını dikkate alan, çalışan bağlılığının yanında liderlik, yetenek odağı ve çeviklik alanlarına da yatırım yapan bir insan kaynakları politikası ile hareket ettiklerini belirten Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışan memnuniyeti en büyük itici gücümüz"

“OEPSAŞ’ın ortaya koyduğu bu başarının arkasında Zorlu Enerji’nin tüm şirketleri için ortak olarak yürüttüğü insan kaynakları politikası var. Çalışan memnuniyeti ise politikamızın kalbinde yer alıyor. Dünyada birçok ülkeden organizasyonun yer aldığı bu listede, 2021 yılında Türkiye’den giren 22 şirketten biri olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Uyguladığımız tüm insan kaynakları süreçlerinde güncel ve son teknolojik donanımlarla mesai arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Aramızda eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ilişki kurarken birbirimizin yenilikçi taraflarını teşvik edecek mekanizmalar kuruyor, mesleki ve yönetsel becerilerde ilerlemeyi hedef alan eğitim ve gelişim fırsatları hazırlıyor, yaratıcı ve inovatif bir iş ortamı sağlayarak kendimizi sürekli güncel tutmamıza yardımcı olacak mekanizmalar kurguluyoruz.”

Kincentric Best Employers hakkında

Dünyada 20 yıldır yürütülen Best Employers (En İyi İşyerleri) Programı, 78 farklı sektörde uygulanıyor. Sadece son 5 yılda 4.000′in üzerinde farklı şirketin dahil olduğu programla, 15 milyon çalışana ulaşılmış ve çalışanların görüşleri doğrultusunda En iyi İşyerleri belirlenmiştir. Türkiye’de ise 2006 yılından bu yana uygulanan Best Employers (En İyi İşyerleri) Programı, Türkiye’nin en geniş katılımlı işyeri araştırmasıdır.