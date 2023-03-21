Türkiye'nin en teknolojik markaları açıklandı

Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey açıklandı. Tüketici-marka algısı NielsenIQ Türkiye tarafından ölçüldü ve 41 kategoride ödül verildi.
NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile dördüncü kez düzenlenen ve ülkemizin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey’de bu yılın listesi açıklandı. Her yıl olduğu gibi markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısı NielsenIQ Türkiye tarafından ölçüldü ve ülkemizin en teknolojik markaları buna göre belli oldu. Teknoloji, pazarlama, dijital ve inovasyon alanlarında marka ve ajansların yarattığı ekosistemi bir araya getiren organizasyonun ödül töreni 20 Mart 2023 Pazartesi günü, Wyndham Grand Istanbul Levent’te gerçekleşti ve gecede toplam 41 farklı kategoride ödül verildi.
Tech Brands Turkey’de kazananlar, NielsenIQ Türkiye tarafından gerçekleştirilen dijital anket yöntemi ile tespit edildi. NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirleyen araştırmanın; Aralık 2022’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep, / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, A-B-C1-C2 SES, 1000 kişi ile) hayata geçirildiğini ifade etti. Serenli, “Araştırmamız kapsamında tüketicilere, 41 kategoride açık uçlu sorular yönelterek Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirlemelerini istedik.” dedi.
Tech Brands Turkey hakkında görüşlerini paylaşan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Afrika ve Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan ise “Teknoloji, pandemi ile karşı karşıya kaldığımızdan bu yana, hiç olmadığı kadar hayatımızda. Eğitimden sağlığa, alışverişten spora kadar her türlü aktiviteyi bugün teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Teknolojinin bu katalizör etkisi ile değişim ve dönüşüm yolculuğunun çok daha hızlı olduğunu; yenilikçi teknolojilerin markaların ürün ve hizmetlerine yansımalarını her zamankinden daha fazla görüyoruz. Tech Brands, dijital ve teknolojik dönüşümü önceliklendiren markaların öne çıkmasında önemli bir girişime imza atıyor. Biz de NielsenIQ olarak, Tech Brands Turkey girişimine, markaların teknolojiye yaptıkları yatırımın tüketiciye yansımalarını ölçen araştırmanın gerçekleştirilmesinde ve Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlenmesinde destek olduk.” şeklinde konuştu.
Tech Brands Turkey 2023’te kazananlar şu şekilde:
ArçelikTürkiye'nin En Teknolojik Markası
Arçelik Beyaz Eşya
Arçelik Klima
Shell Akaryakıt
Forum Alışveriş Merkezi
Mutlu Akü Araç Aküsü
AvisAraç Kiralama
LassaAraç Lastiği
Ziraat Bankası Banka
Ziraat Bankası Mobil Banka
E-Bebek Bebek Bakım Ürünleri
Casper Bilgisayar
Kiğılı Erkek Giyim
IKEA Ev Dekorasyon
Taç Ev Tekstili
Cif Ev Temizlik Malzemeleri
Pronet Güvenlik Sistemleri
Sabiha Gökçen Havalimanı
THY Hava Yolu
Burger King Hızlı Servis Restoranı/Hamburger
Dominos Hızlı Servis Restoranı/Pizza
Penti İç Giyim
Yurtiçi Kargo Kargo
Zara Kadın Giyim
Gratis Kişisel Bakım
Baymak Kombi
Arzum Küçük Ev Aletleri
Getir Market Ürünleri Online/Mobil Sipariş
İstikbal Mobilya
Honda Motosiklet
sahibinden.com Online Alışveriş/İlan
Trendyol Online Alışveriş/Moda
Ford Otomotiv Üreticisi/Ticari
Acıbadem Sağlık Kurumu
AXASigorta
Adidas Spor Giyim
Teknosa Teknoloji Marketi
Türk Telekom Telekomünikasyon
EtsturTur Operatörü
Yataş Bedding Yatak
Yemek Sepeti Yemek Online/Mobil Sipariş
Migros Zincir Market