Twin "Tekonoloji Öncüsü" seçildi

Dünya Ekonomik Forumu, altı kıta ve 30 ülkeden 2022'nin en umut verici 100 Teknoloji Öncüsünü seçtiğini açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Teknoloji Öncüleri, iş dünyası ve toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip büyüme aşamasındaki girişimlerden oluşuyor.

Dünya Ekonomik Forumu Teknoloji Öncüleri Topluluk Lideri Saemoon Yoon, “Twin'i 2022 Teknoloji Öncüleri grubumuza davet etmekten heyecan duyuyoruz” dedi. Yoon, şunları söyledi: "Twin ve öncü girişimler, bugün dünyamızın en karmaşık sorunlarını çözmek için kritik öneme sahip alanların ön saflarında yer alıyor. Dünyanın problemlerini iyileştirmeleri için Dünya Ekonomik Forumu'na katkılarını dört gözle bekliyoruz."

Twin CEO'su Asude Altıntaş ise şöyle konuştu: “Twin'de donanımlı ve vicdanlı, çift kanatlı çocuklar yetiştiriyoruz. Fiziksel ve dijital ürünler ile yeni nesil bir eğitim modeli inşa ediyoruz. Twin’de her çocuğun becerileri ve yetkinliklerini geliştiriyor, bu becerileri ile dünyaya faydalı teknolojiler üretmelerine öncülük ediyoruz. Dünya Ekonomik Forumu ile dünya genelinde etki yaratacağımız ilklere imza atacağımız için çok heyecanlıyız.”