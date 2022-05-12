Twin "Tekonoloji Öncüsü" seçildi

Teknoloji şirketi Twin, yüzlerce aday arasından Dünya Ekonomik Forumu'nun “Teknoloji Öncüleri”nden biri olarak seçildi.

12.05.2022 10:50:000
Paylaş Tweet Paylaş
Twin "Tekonoloji Öncüsü" seçildi

Dünya Ekonomik Forumu, altı kıta ve 30 ülkeden 2022'nin en umut verici 100 Teknoloji Öncüsünü seçtiğini açıkladı. 

Dünya Ekonomik Forumu'nun Teknoloji Öncüleri, iş dünyası ve toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip büyüme aşamasındaki girişimlerden oluşuyor.

Dünya Ekonomik Forumu Teknoloji Öncüleri Topluluk Lideri Saemoon Yoon, “Twin'i 2022 Teknoloji Öncüleri grubumuza davet etmekten heyecan duyuyoruz” dedi. Yoon, şunları söyledi: "Twin ve öncü girişimler, bugün dünyamızın en karmaşık sorunlarını çözmek için kritik öneme sahip alanların ön saflarında yer alıyor. Dünyanın problemlerini iyileştirmeleri için Dünya Ekonomik Forumu'na katkılarını dört gözle bekliyoruz."

Twin CEO'su Asude Altıntaş ise şöyle konuştu: “Twin'de donanımlı ve vicdanlı, çift kanatlı çocuklar yetiştiriyoruz. Fiziksel ve dijital ürünler ile yeni nesil bir eğitim modeli inşa ediyoruz. Twin’de her çocuğun becerileri ve yetkinliklerini geliştiriyor, bu becerileri ile dünyaya faydalı teknolojiler üretmelerine öncülük ediyoruz. Dünya Ekonomik Forumu ile dünya genelinde etki yaratacağımız ilklere imza atacağımız için çok heyecanlıyız.”

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'nin en büyük yatırımını yapacağız

Türkiye'nin en büyük yatırımını yapacağız

Kayan talep kalıcı mı?

Kayan talep kalıcı mı?

Globalde hedef ilk 3

Globalde hedef ilk 3

Dengeler değişiyor

Dengeler değişiyor

Odakta KOBİ'ler var

Odakta KOBİ'ler var

Dönüşmeyen yok olacak

Dönüşmeyen yok olacak

Yorum Yaz