Üçüncü fabrikasını açıyor

40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve sektöründe Türkiye'nin önde gelen ihracatçıları arasında yer alan Bimed, yeni döneme yeni yatırımlarla girecek. Bimed'in işe sağlık sektörüne yönelik şırınga ve akciğer hastaları için inhaler üreterek başladığını aktaran Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, sonrasında kablo rakorları ile ürün yelpazesini genişlettiğini ve iş hacmini büyüttüğünü ifade etti. İhracat rakamının toplam ciroya oranının bu sene sonu itibarıyla yüzde 85'i geçeceğini belirten Mertöz, 70 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti.

ÜÇÜNCÜ FABRİKA GELİYOR

İstanbul Beylikdüzü ve Romanya'da birer fabrika ile faaliyet gösterdiklerini belirten Mertöz, Hadımköy’de yeni bir fabrika daha inşa ettiklerini ve önümüzdeki sene bu fabrikada sadece rakor imalatının yapılacağını söyledi. Mertöz, bu fabrika ile mevcut kapasiteyi de ciddi oranda artıracaklarını vurguladı.

Medikal bölümünün üretimine eski fabrikada devam edileceğini söyleyen Mertöz, "Bimed genelde halkın bildiği nihai ürünlerden ziyade sanayide kullanılan ürünler üzerine yoğunlaşıyor. Örneğin; elektrik motoru yapanların, rüzgar enerjisi ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Hatta Ar-Ge çalışmalarımızın büyük bir kısmını bu bölüme yoğunlaştırmış durumdayız. Elimizde rüzgar enerjisine yönelik iki önemli ürün bulunuyor." dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN TAHLİYE VALFLERİ BİMED’DEN

Otomotiv sektörünün de kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Mertöz, "Birçok firmaya kendi dizaynımız olan hava tahliye valfini üretiyoruz. Elektrikli araçlardaki bataryalarda, gaz birikiminden oluşan havanın zarar vermemesi için tahliye valfi var ve bu valfi de biz üreteceğiz. Birçok Avrupalı imalatçı için de ürettiğimiz valfler mevcut. Bu konuya oldukça önem veriyoruz ve Ar-Ge bölümümüz de bu kapsamda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bimed olarak, teknolojiye devamlı yatırım yaptıkları ve Ar-Ge bölümlerinin kendileri için kritik önemde olduğunu kaydeden Mertöz, Türkiye’nin 252’nci Ar-Ge merkezinin bünyelerinde olduğunu vurguladı. Ayrıca özel sektörde sayıları çok az olan akredite laboratuvarlardan birinin Bimed bünyesinde bulunduğuna işaret eden Mertöz, "Bu laboratuvarımız sayesinde ürünlerimizin test süreci hızlı bir şekilde tamamlanıyor ve ürünlerimiz dünyada 70 ülkeye dağılıyor. İhracatımızın büyük bir kısmını Avrupa'ya, en çok da Almanya'ya yapıyoruz. Batı Avrupa ülkeleri önde olmasına rağmen bunun yanında ABD, Avustralya gibi okyanus aşırı ülkelere de ciddi ihracat yapıyoruz." dedi.

"MEDİKAL ALANINDA İTHALATIN ÖNÜNÜ KESMEK İSTİYORUZ"

Medikal ve kablo rakorları bölümünü birbirinden ayırdıktan sonra Medikal’e ayrı bir önem verdiklerini anlatan Mertöz, ithalatın önünü kesmek için çok ciddi bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Medikal bölümünü kapasite ve teknoloji olarak güçlendirdiklerini söyleyen Mertöz, "Medikal bölümünde Türkiye’de öncü olduğumuz ürünler ön plana çıkıyor. Örneğin; tek kullanımlık estetik amaçlı özel şırıngaları Türkiye’de yüzde 100 yerli sermayeyle üreten en büyük üretici biziz. Ayrıca, bir akciğer hastası olarak, akciğer hastalarının kullandığı inhaler ürünleri çok önem verdiğim bir ürün grubumuz. Bu konuda da büyük bir mesafe kat ettik. Yeni bir inhaler cihazının otomatik makinalarını ve kalıbını tamamladık. Üretimine önümüzdeki günlerde başlama planımız var. Buradaki yatırımımız Ar-Ge masrafları hariç 1 milyon euroyu geçti." dedi.

Bimed'deki çalışan memnuniyetine de değinen Mertöz, bu konunun şirket politikasının en başında geldiğini söyledi. Şirket bünyesinde 630 kişinin çalıştığını ve çalışan memnuniyetinin her geçen gün daha da arttığını belirten Mertöz, personelle bir aile gibi olduklarını kaydetti. Mertöz, "Kadın personel istihdamına çok önem veriyoruz ve işe alımlarda kadın personel öncelikli seçimimiz oluyor. İşçi sağlığı ve güvenliği de şirketimizde en hassas konulardan birisi. Bu konuda yatırımlarımıza sürekli devam ediyoruz." dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SEKTÖR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Elektrikli araçlar, kablo bağlantı üreticileri için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Bimed Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Gülnihal, “Geleceğin taşıtları elektrikli olacak. 2030’da araçların yaklaşık yarısı elektrikli olacağı için bu bizler için büyük bir fırsat. Bu trendi yakalarsak, 2 kat büyürüz.” dedi. Gülnihal, medikal tarafta da inhaler üretimine büyük önem verdiklerini söyleyerek, “Şu anda yılda 2 milyon adet olan üretimi 10 milyon adetin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alanda yaklaşık 15 milyon euroluk ithalatın önüne geçeceğiz” dedi.