Ülker 10. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker'in Türkiye ve yurt dışı operasyonlarını kapsayan 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemine ilişkin raporu, şirketin 2014'te belirlediği uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini aşan kazanımlara imza attığını gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, zorlu küresel koşullara rağmen yıl boyunca sürdürülebilirlik stratejilerini kararlılıkla uyguladıklarını belirtti.

Kölükfakı, 10 yıl önce koydukları hedefleri aşmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını paylaşarak, sürdürülebilirlik yolculuklarının devam ettiğini vurguladı.

Aşırı hava olaylarıyla ekosistem kayıplarının, gıda üretim zincirini doğrudan etkileyerek tarımsal verimliliği düşürdüğünü anlatan Kölükfakı, bu durumun ham madde tedarikinde aksamalara yol açtığını ve su kaynaklarını tehdit ettiğini aktardı.

Kölükfakı, artan sıcaklıkların ve değişen yağış rejimlerinin temel tarımsal ham maddelerin üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de bu şartları dikkate alarak sadece kendi şirketimiz için değil, sektör genelinde ve toplumsal düzeyde de olumlu örnekler oluşturacak uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. 2014'te ivme kazanan sürdürülebilirlik çalışmalarımızla gıda sektöründe lider konumumuzu koruyor, 'Dünya', 'Değer Zinciri', 'Çalışanlar' ve 'Toplum' ana başlıkları altında şekillenen yaklaşımımızla 2050 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz."

Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla 2014'ten bu yana küresel gıda sisteminin dönüşümüne katkı sağladıklarını vurgulayan Kölükfakı, yönetişim yapılarını sürekli geliştirdiklerini ve risklere karşı dayanıklılıklarını artırdıklarını anlattı.

Kölükfakı, 2014'te belirlenen birim üretim başına su azaltma hedefini 2024'te yüzde 12,2 aştıklarını ve yüzde 42,2'lik su tasarrufu sağladıklarını kaydederek, birim üretim başına karbon salımını yüzde 40 azaltma hedefini geride bırakarak 2014'e göre yüzde 51,4 azaltım başardıklarını belirtti.

Ülker'in uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik projelerle 2024'te 8 bin 70 megavat saat enerji ve 46 bin 595 metreküp su tasarrufu sağlandığına dikkati çeken Kölükfakı, Türkiye'deki fabrikalarında I-REC sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullandıklarını, bu fabrikalardaki Kapsam 2 emisyon salımlarını sıfırlayarak 101 bin 35 ton karbon emisyonunun önüne geçtiklerini anlattı.

- "Değer zincirimizin tüm paydaşlarını kapsayan projelere devam ediyoruz"

Kölükfakı, Ülker'in inovasyon faaliyetleriyle 2024'te sadece tüketici beklentilerine yanıt vermekle kalmadığını, çevresel etkisini azaltmayı ve toplumsal faydasını artırmayı da hedeflediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buğdayda Onarıcı Tarım Projesi'ni Kırıkkale'de belirlenen 180 hektarlık alanda başlattık. İnovasyon eksenindeki çalışmaların bir diğer ayağında Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla yürüttüğümüz 'Biyofortifikasyon Projesi' ilk sonuçlarını verdi. Bu kapsamda yapraktan çinko ve selenyum uygulanan buğdayla üretilen sınırlı sayıda 'Saklıköy Tarlada Zenginleştirilmiş Tahıllı Bisküvi'miz 2025 Temmuz'da raflarda yerini aldı.

Doğu Karadeniz'de sürdürdüğümüz 'Fındıktan Fazlası', İç Anadolu'da buğday çiftçileriyle birlikte yürüttüğümüz 'Onarıcı Tarım' ve Afrika'da kakao çiftçilerine ulaştığımız 'Kakaodan Fazlası' projelerimizle eğitim programları, ekipman, yeni fidan desteği ve mikrobiyal gübre uygulamalarıyla değer zincirimizin tüm paydaşlarını kapsayan projelere devam ediyoruz."

- "İstikrarlı büyümemizi devam ettirmekte kararlıyız"

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2015'ten bu yana yer aldıklarını aktaran Kölükfakı, 2024'te S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'ne üst üste 5. kez girme başarısı gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Listedeki 9 Türk şirketinden biri ve gıda ürünleri kategorisindeki 26 global şirket arasında tek Türk şirketi ünvanını koruyoruz. London Stock Exchange Group sürdürülebilirlik endeksinde yer alan 450'den fazla küresel şirket arasında Ocak 2023'te olduğu gibi Ocak 2024'te de kategori lideri olduk. Borsa İstanbul genelindeyse tüm sektörlerde birinci sırada yer aldık. Sürdürülebilirlik bağlantılı ilk tahvil ihracımız büyük ilgi gördü. 2023 yılında 410 milyon dolar tutarında bir sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sağlarken, 2024'te 550 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını gerçekleştirdik. Uzun vadeli hedeflerle kurumsal yapımızın kalıcı parçası haline getirdiğimiz sürdürülebilirlik vizyonumuzla istikrarlı büyümemizi devam ettirmekte kararlıyız."