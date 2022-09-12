Uluslararası fuarlarda boy gösterecek

Japonya merkezli Toyo Ink Group’a bağlı olan Toyo Matbaa Mürekkepleri; Avrupa, Türkî Cumhuriyetler, Afrika ve Ortadoğu’dan oluşan geniş bir coğrafya için üretim ve satış operasyonlarını Manisa’da bulunan fabrikasında sürdürüyor. Bu bölgedeki etkinliğini ve ihracatını artırmayı hedefleyen Toyo Matbaa Mürekkepleri, 27 - 29 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın önemli ticaret ve endüstri merkezi olan Nürnberg’de gerçekleştirilecek Fachpack Uluslararası Ambalaj ve Teknoloji Fuarı’na katılacak. Türkiye’den tek mürekkep üreticisi olarak Fachpack Fuarı’nda yer alacak olan Toyo Matbaa Mürekkepleri, 5’inci Salon, 5-446 Numaralı stantta başta esnek ve karton ambalajlar olmak üzere baskı sektörü için tüm ürünlerini sergileyecek.

Toyo Matbaa Mürekkepleri, Almanya’nın hemen ardından bu yıl da 12-15 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan 27. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’na katılacak. Bu sene her zaman olduğu holden farklı olarak 5’inci Salon, 513B Numaralı stantta yerini alarak ambalaj ve basım sektörlerine yönelik ürün ve hizmetlerini bu önemli platformda tanıtacak. Yenilikçi çözümleri ve teknik destek hizmeti ile uluslararası alanda gücünü artıran Toyo Matbaa Mürekkepleri; her türlü baskı malzemelerine uygun, yüksek performanslı mürekkeplerini, kaplama sistemlerini ve yardımcı malzemelerini fuarın yerli ve yabancı ziyaretçileri ile buluşturacak. Özellikle, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında üretimini yaptığı sheet-fed ofset mürekkepleri, likit mürekkepleri, metal ambalaj sistemleri ve veb ofset mürekkepleri ürün gruplarının yanında gıda, içecek ve endüstriyel uygulamalar için geliştirilen ve Toyo Ink Group bünyesinde yer alan laminasyon tutkalları gibi ürün gruplarını da fuarda gösterime sunacak.

Toyo Matbaa Mürekkepleri yoğun fuar organizasyonunu bu sene ilk kez katıldığı ve 23 – 26 Kasım tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 31. Plast Eurasia İstanbul Fuarı ile noktalayacak. Plastik endüstrisinin Avrupa’daki en büyük buluşması olan bu fuar, gerek katılımcı firmaları gerekse dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri ile sektörün nabzını tutmaya hazırlanıyor. Fuarda 8’inci Salon, 804B Numaralı stantta yer alacak olan Toyo Matbaa Mürekkepleri; başta pigment, renklendiriciler ve laminasyon tutkalları olmak üzere ambalaj sektörlerine yönelik ürün ve hizmetleri ile bu önemli platforma da katılarak markasını temsil edecek.