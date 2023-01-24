Unilever'den Hayat'a sürpriz transfer

Unilever Türkiye Gıdadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Kölükfakı, Hayat Genel Müdürü oldu.

24.01.2023 15:15:450
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Unilever'den Hayat'a sürpriz transfer

Unilever Türkiye Gıdadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Kölükfakı, Hayat Genel Müdürü oldu.

Özgür Kölükfakı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ‘Hayat'da Genel Müdür olarak yeni bir göreve başladığımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Hayat, küreselleşme yolunda hızla ilerleyen hızlı tüketim malları sektöründe önemli bir oyuncudur. Hayat güçlü markaları ile doku, hijyen, kişisel sağlık ve evde bakım kategorilerinde faaliyet göstermektedir. Bu dünyadaki herkesin yüksek kaliteli ürünlere erişme hakkına sahip olduğu inancıyla, Hayat 100'den fazla ülkede milyonlarca eve hayat veriyor. Türkiye'den üretim yapmanın yanı sıra Türkiye işine liderlik etmekten mutluluk duyuyorum. Tutkulu Hayat ekibiyle bu küreselleşme yolculuğuna çıkmaktan heyecan duyuyorum’ dedi.

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