Unipoly'den web3 ve oyun sektöründe çığır açacak projeler

Oyun endüstrisinde çığır açmaya hazırlanan Unipoly, 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirdiği özel etkinlik ile oyun ve web3 sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirerek yeni yapısı ve geliştirdiği teknolojileri misafirlerine sundu.

Gerçekleştirilen etkinlikte şirketin kurucu ortağı Emir Emad ve genel müdür Saltukhan Gülşen yaptığı sunumda geliştirilen yapay zekâ merkezli teknolojileri ve geliştirilen projelerin detaylarını paylaşarak, misafirlerin büyük beğenisini ve ilgisini topladı. Ayrıca 20 Milyon Dolar değerleme üzerinden Hollanda merkezli bir Venture Capital’dan alınan yatırım haberi ile gecenin sürpriz haberini paylaştılar.

İstanbul merkezli web3 oyun yayıncısı Unipoly, oyun geliştiricisi ve yayıncı kimliğinin yanı sıra bir teknoli şirketi olarak oyun sektörünün dinamiklerini şekillendirecek ve stüdyolara birçok avantaj sağlayacak servisler geliştiriyor. Geliştirdiği teknolojilerin yanı sıra 4 farklı oyun projesi üzerinde de çalışan Unipoly, web3 entregrasyonu tamamlanan Raidfield 2’nin yeni versiyonunu canlıya alarak 2 milyon üzerinde kullanıcının deneyimine sundu. Raidfield2’nin yanı sıra geliştirilmesi devam eden Raidfield3, Six Cube Mystery ve Xdriver Pro isimli 3 farklı oyununu da 2024 yılı içerisinde yayınlayacak. Unipoly, aynı zamanda Six Cube Mystery isimli korku oyununun film çekimlerine de 2024 yılında başlayarak tarihte ilk defa bir oyunu filmi ile eş zamanlı kullanıcılarının deneyimine sunmaya hazırlanıyor.

Unipoly Hem Geliştirdiği Servisler Hem Yayıncı Kimliği ile Web2 Oyunlarını Web3 Dünyasına Taşıyor. Unipoly, AI ve Web3 teknolojilerini entegre ederek oyun deneyimlerini geliştiren kapsamlı bir geliştirme platformu sunuyor. Platform, AI yardımıyla çok oyunculu yapı geliştirme, otomatik Web3 ve NFT yapısı entegrasyonu ve API oluşturma gibi özellikler içeriyor. Ayrıca, AI asistanı, oyunların detaylı analizinde, teknik özetlerde ve arka plan mimarisi oluşturmada yardımcı oluyor. Platform, entegrasyonu kolaylaştıran güçlü bir arka plan dağıtım sistemi ve güvenlik SDK ile de dikkat çekiyor. Bu teknoloji platformu, oyun stüdyolarının bütün temel ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunarak ciddi maliyet ve zamandan tasarruf etmelerine imkân sunuyor. Tüm bu araçları 28 Mart tarihinde unipoly.io isimli SaaS platformunda globalde açmaya hazırlanıyor. Dünya Çapında Yapılan Ortaklık Anlaşmaları ile Başarısını Globale Taşıyor. Unipoly Games, dünya çapında çok sayıda oyun stüdyosuyla anlaşmalar başlatarak oyun endüstrisinin geleceğini aktif olarak şekillendiriyor. Şirket, çeşitli ülkelerden gelen başvurularla büyük ilgi gördü. Bu ortaklıklar, yerel yetenekleri dünya çapındaki oyuncu kitlesine tanıtarak küresel bir oyun topluluğu yaratmaya hazırlanıyor. Oyun stüdyolarının yanı sıra görüşmelere başladığı Avrupa ve Asya’daki kuluçka merkezleri, servis sağlayıcıları ve büyük oyun şirketleri ile partnerlik anlaşmalarını tamamlayarak bünyesindeki oyun stüdyolarına ciddi destek sağlayacak. UNP Token ve Uniploy Chain Oyun Dünyasının Dinamiklerini Yeniden Şekillendiriyor. Unipoly, web2 oyun dünyasının web3 entegrasyonunu sağlayan öncülerinden biri olmak için Kanada merkezli oluşturduğu akademik ve teknik ARGE ekibi ile 2024 yılında kendi blockchain altyapısını oyun stüdyolarına sunmaya hazırlanıyor. Oyunlar için tasarlanan bu altyapı oyun stüdyolarının web3 entegrasyonunun çok daha hızlı ve avantajlı olmasını sağlayacak. CoinW ve Toobit borsalarında listeli olan UNP Token, Mexc borsasında da 27 Ocak tarihinde itibaren listelenecek.