VakıfBank’ın yeni nesil ödeme ve tahsilat ekosistemi: Vinov

VakıfBank, hayata geçirdiği yeni ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov’u hizmete sunmaya hazırlanıyor. Piyasada yer alan tüm para transferi, ödeme ve tahsilat sistemlerinin özelliklerini bünyesinde barındıran, vadeli ödemelerde VakıfBank garantisi sunan Vinov, her türlü para döngüsü için kullanılabilme özelliği ile bankacılıkta yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Borçlu ve alacaklılar arasında tüm ihtiyaçları karşılayan Vinov'u kullanmak için alacaklının VakıfBank müşterisi olma zorunluluğu da bulunmuyor.

Yepyeni bir bankacılık ekosistemi

Bankacılık sisteminde adından söz ettirecek bir ekosisteme imza atmaktan büyük heyecan duyduklarına dikkat çeken VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank olarak bugüne kadar dijital bankacılıkta pek çok ilke ve öncü ürüne imza attık. Dijital kolaylaştırır yaklaşımıyla hız, güvenlik, esneklik sağlayan pek çok hizmeti müşterilerimize sunduk. Vinov ile 2022 yılına giriş yaparken bir sonraki bankacılığın kapısını aralıyor, dijital bankacılığın vaatlerini gerçeğe taşıyoruz” açıklamasında bulundu. Vinov’un yeni nesil bir ödeme ve tahsilat ekosistemi olduğunun altını çizen Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadarki en kapsamlı ve en köklü dönüşümü sağlayacak bu adımla, müşterilerimiz için yepyeni bir finansal ekosistem oluşturuyoruz. Bu sistemi, tasarımından kodlamasına tamamıyla kendi öz kaynaklarımızla geliştirmiş olmak ise bize ayrı bir gurur veriyor. Piyasa öngörülerini ve müşteri beklentilerini gözeterek geliştirdiğimiz Vinov’un baştan sona çalışma arkadaşlarımız tarafından kodlanmış olmasını, sektörümüz adına da önemli bir kazanım olarak görüyoruz” diye konuştu.

Likidite sorununu ortadan kaldırıyor

Vinov’u, kredi kartı, tedarikçi finansmanı, çek, senet, DBS, açık hesap, teminat mektubu gibi bankacılık ürünlerinin tamamına bir alternatif sunan; kolaylık, esneklik, likidite edilebilirlik özelliğiyle sektörde benzeri bulunmayan bir ekosistem şeklinde tanımlayan Üstünsalih, “Vinov, vade uyumsuzluğunu ortadan kaldırarak gayri nakdi ve nakdi kredi yönetimi sağlıyor. Hem alacaklı hem borçlu açısından likidite sorununu ortadan kaldırıyor. Bu sistem sayesinde gelecekteki VakıfBank garantili bir değer, o tarihten önce veya sonraya sınırsız sayıda bölünebiliyor, kısmen ya da tamamen iskonto edilebiliyor. Kurumsaldan KOBİ’ye, ticariden bireysele her segmentteki VakıfBank müşterisi ihtiyaç duyduğu anda nakit ihtiyacını karşılayabiliyor. Üstelik henüz Bankamız müşterisi olmayanlar da Vinov ile bir sonraki bankacılığı deneyimleyebiliyor” dedi.

Ticaret hayatında vadeli alışverişi faiz maliyeti olmaksızın finanse eden bir sistem bulunmadığının altını çizen Üstünsalih, “Ekosistemimiz Vinov, ekonominin kaynak yaratma sorunlarını ortadan kaldırıyor. Mevduatı kredinin hammaddesi olmaktan çıkarıp kredinin yakıtı haline getiriyor” açıklamasında bulundu.