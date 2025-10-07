VakıfBank’tan 1 milyar dolarlık yeni dış finansman

VakıfBank, havale akımlarına dayalı DPR seküritizasyon programı kapsamında 425 milyon avro ve 524 milyon dolar tutarında olmak üzere toplamda 1 milyar dolar eşdeğerinde işlemi başarıyla tamamladığını duyurdu.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, 5 ile 10 yıl arasında değişen vadelerle gerçekleştirilen işlem, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere Asya ve Amerika'dan toplam 8 yatırımcı tarafından fonlandı.

Bu işlemle bankanın yıl içinde DPR programı kapsamında sağladığı toplam fonlama tutarı 1,7 milyar dolara ulaşmış oldu. Banka bu adımla, dış ticaret işlemlerindeki pozisyonu ve artan işlem hacminin katkısıyla DPR programının kapasitesini daha da büyüttü.

VakıfBank'ın DPR programı, yabancı para borçlanma araçları arasında yatırım yapılabilir nota sahip tek enstrüman olma özelliğiyle öne çıkarken, bankanın söz konusu işlemle birlikte 2025'te yurt dışından havale akımlarına dayalı en yüksek tutarlı kaynağı sağlayan Türk bankası konumuna da ulaştı.

Banka, bugüne kadar DPR programı kapsamında sağlanan fonlama tutarında, Türkiye'deki DPR programları arasında toplam ihracın yaklaşık yüzde 40'ını tek başına gerçekleştirdi.

- "Kaynağı ihracat, yatırım ve istihdamı destekleyen projelere yönlendireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, DPR programına yönelik güçlü uluslararası talebin VakıfBank'ın sağlam bilançosuna ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Üstünsalih, 1 milyar dolar eşdeğerindeki bu ikinci işlemle birlikte 2025'te DPR kapsamında sağladıkları fonlamayı 1,7 milyar dolara taşıdıklarına dikkati çekerek, seçici kredi politikaları doğrultusunda söz konusu kaynağı ihracat, yatırım ve istihdamı destekleyen projelere yönlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, DPR programı notunu geçen yıl eylülde "BB+" seviyesinden "BBB-" ile yatırım yapılabilir seviyeye çıkardığını anımsatan Üstünsalih, bu durumun, söz konusu programa özellikle kurumsal nitelikli yatırımcıların ilgisini artırdığını anlattı.

Üstünsalih, 5-10 yıl aralığındaki vadelerin, fonlama yapılarının vade uyumunu ve öngörülebilirliğini güçlendirdiğini vurgulayarak, "Avrupa ve Orta Doğu ağırlıklı olmak üzere 4 kıtadan 8 yatırımcı ile sağladığımız çeşitlendirme, hem erişim hem maliyet tarafında esneklik yarattı. DPR programımızı, kurumsal, ticari ve KOBİ segmentlerinde ihracat, yatırım ve istihdamı önceleyen projelere kaynak sağlayacak biçimde konumlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.



