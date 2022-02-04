Evam, yönetim kadrosuna iki yeni isim ekledi

Özellikle bankacılık ve telekomünikasyon sektörü başta olmak üzere birçok sektörde sunduğu benzersiz çözümleri ile işletmelerin gerçek zamanlı akan verinin gücünü keşfetmelerine ve hem kuruma hem de müşterilere en üst düzeyde fayda sağlayacak şekilde kullanmalarına yardımcı olan Evam, yönetim kadrosunu iki yeni isimle güçlendirdi. Bilişim teknolojileri alanında 25 yıllık tecrübesiyle Demet Sönmez Müşteri Başarısından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, daha önce uluslararası şirketlerin yerel ve global B2B pazarlama çalışmalarını yöneten Ali Sarı da Pazarlama Müdürü olarak Evam’a katıldı. Gerçek zamanlı verileri işleme ve yeni jenerasyon dijital yaklaşımlarla kurumların müşteri ilişkilerini yönetmeleri konusunda uzmanlaşmış lider teknoloji şirketi Evam, Avrupa, Amerika ve Rusya pazarlarında global ayak izini genişletirken, bir sonraki büyüme hamlesi için çekirdek yönetim ekibini geliştirmeye devam ediyor.

Demet Sönmez – Evam Müşteri Başarısından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Yüksek öğrenimini 1993-1997 yılları arasında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Demet Sönmez, bilişim teknolojileri alanındaki kariyerine 1996 yılında Raksnet’te başladı. 25 yıllık kariyeri boyunca Sönmez; satış, iş geliştirme, müşteri ilişkileri yönetimi, iş ortaklığı, kanal yönetimi ve profesyonel hizmetler alanında görevler üstlendi. Yerel ve bölgesel projelere liderlik yaptı. 2007-2014 yılları arasında Dell'in 32 ülkeden oluşan Gelişmekte Olan Avrupa Pazarları’nda Global Müşteriler ve Kanal Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Demet Sönmez, 2014-2017 yılları arasında Gartner Türkiye'de; bankacılık, sigortacılık ve finansal hizmetler sektörlerine hizmet verdi. 2018 yılından bu yana çeşitli rollerde bulunduğu ICRON Technologies'de de son iki yıldır Global Ürün ve Kanal Yönetimi Direktörlüğü görevini yürütmekteydi. Güneydoğu ve Ortadoğu Asya (SEMEA), Avrupa, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) pazarları başta olmak üzere Evam’ın hizmet verdiği tüm bölgelerin sorumluğunu üstlenen Demet Sönmez, Müşteri Başarısından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Ali Sarı – Evam Pazarlama Müdürü

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ali Sarı, kariyerine Accenture Türkiye'de Kurumsal İletişim ve Pazarlama ekibinde başladı. Ardından danışmanlık, yazılım ve teknoloji sektörlerinde B2B pazarlama ve kurumsal iletişim alanında yerel ve global sorumluluklar alarak kariyerine devam eden Sarı, Evam’a katılmadan önce Experian'da, Türkiye, Orta Doğu ve Rusya pazarlarından sorumlu Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştı. Ali Sarı, Evam Pazarlama Müdürü olarak Güneydoğu ve Ortadoğu Asya (SEMEA), Avrupa, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) pazarları başta olmak üzere şirketin faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde pazarlama ekibine liderlik edecek.