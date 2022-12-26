Verifone Türkiye’de yeni üst düzey atama

Ödeme sistemleri şirketi Verifone’un MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) Bölgesi Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Özgür Özvardar’ın mevcut sorumluluk alanına Türkiye de eklendi. Özvardar, Verifone’un Türkiye’deki tüm operasyonlarını yönetecek.

Dünyanın en bilinen perakende markalarına, büyük finans kurumlarına ve doğrudan 600.000'den fazla üye iş yerine uçtan uca ödeme ve ticaret çözümleri sağlayan Verifone, Özgür Özvardar'ın Türkiye operasyonları başkanı olarak atandığını açıkladı. 2013 yılından bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özvardar, Verifone'un Türkiye operasyonlarının da başına getirildi.

2008 yılında Türkiye Bankacılıktan sorumlu Müşteri Yöneticisi olarak Verifone’a katılan Özvardar; 2013 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan Sorumlu Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Verifone’daki kariyeri boyunca şirketin önemli ve dinamik bölgelerdeki faaliyetlerini yönetmek, stratejik büyümeyi ve operasyonların sorunsuz işleyişini sağlamak gibi birçok farklı görevi başarıyla tamamlayan Özvardar; Türkiye pazarında Verifone Türkiye’nin önümüzdeki süreçteki gelişimi ve dönüşümünden de sorumlu olacak.

Sorumluluk alanına Türkiye’nin de eklenmesi ile Özvardar, Verifone Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinden Sorumlu Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı ünvanıyla görev yapacak.

Verifone’un Türkiye pazarındaki pozisyonunun güçlenmesini hedeflediklerini belirten Özvardar, “Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı olarak yürüttüğüm görevime Türkiye operasyonlarının da eklenmesinden dolayı büyük onur ve gurur duyuyorum. Sürekli gelişen bu pazarda değişim ve dönüşüme öncülük edeceğim için de çok heyecanlıyım. Müşteri odaklı bir vizyon ışığında müşterilerimizle yakın temasta ilerleyeceğiz” dedi.