Vodafone'dan Voleybol Milletler Ligi'nde millilere hologram tribünden destek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, Türkiye'de kadın voleyboluna verdiği desteği sürdürüyor.

Şirket, dijital teknolojilerdeki gücünü voleybola taşımaya devam ederken, 2026 FIVB Milletler Ligi Ankara etabında, servis ve smaç hızı ve yüksekliği gibi önemli maç istatistiklerinin yanı sıra "canlı dahil-hariç" (live in/out) kararları için de Vodafone 5G teknolojisinin eş zamanlı bağlantı özelliğinden yararlanılacak.

Bu yıl 5G teknolojisinin sunduğu imkanları deneyimletmek amacıyla şirket, Türkiye-Belçika maçında özel bir projeye de imza attı.

Bu kapsamda, 5G hologram teknolojisiyle oluşturulan Vodafone 5G Türkiye Tribünü projesiyle farklı bir lokasyonda bulunan 41 taraftarın hologram görüntü ve sesleri İstiklal Marşı töreninde, tribünlerin arkasında ortaya çıktı ve bütün salonla beraber İstiklal Marşı'nı söyledi.

Böylece, fiziksel olarak salonda bulunamayan voleybolseverlerin desteği sahaya yansıtılarak Türkiye'nin dört bir yanındaki heyecan tek noktada birleşmiş oldu.

Ankara etabı maçlarının bazı molalarında şirket, taraftar kamera aktivasyonuna da farklı deneyim getiriyor.

Taraftarların anlık görüntüleri mobil telefonları aracılığıyla salon ekranlarına yansıyacak ve aktiviteye katılan kişilere milli takım forması hediye edilecek.

Vodafone, Ankara etabı başlamadan önce de kentteki iki mağazasında etkinlikler yaparak, yaklaşık 6 bin voleybolsevere Voleybol Milletler Ligi bileti, milli takım forması ve çeşitli hediyeler sundu.

- "Kadın voleybolunun yanında gururla durmayı sürdüreceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın herkesin gururu olduğunu belirterek, kalplerin maçlarda onlarla çarptığını kaydetti.

Özellikle İstiklal Marşı'nın okunduğu ve tüm oyuncuların sahada birlikte oldukları o anın, maçların başlamasından önce birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği an olduğuna vurgu yapan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşte tam da bu anda teknolojiyi de kullanarak milli takımımıza tüm Türkiye olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bu anı unutulmaz kılmak istedik. Türkiye-Belçika maçında hayata geçirdiğimiz Vodafone 5G Türkiye Tribünü projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini Vodafone 5G teknolojisiyle sahaya, Filenin Sultanları'nın yanına taşıdık. Teknolojinin gücüyle deneyimi yeniden tanımlayan bu projeyle ülke genelindeki heyecanı tek bir noktada buluşturduk. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında gururla durmayı sürdüreceğiz."