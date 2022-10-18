Watsons Cevahir mağazasını yeniledi

Watsons’ın yeni jenerasyon mağaza konsepti, Türkiye, Tayland, Tayvan ve Malezya’da toplam 2.375 kişiyle yapılan anket ve 8 fokus grup araştırması sonuçlarıyla oluşturuldu.

Güzellik ve kişisel bakım markalarından Watsons, İstabul’un en merkezi ve en çok ziyaretçi ağırlayan alışveriş merkezlerinden biri olan Cevahir AVM’deki mağazasını yeni jenerasyon mağaza konsepti ile yeniledi.

Watsons’ın yeni jenerasyon mağaza konsepti, 2021 Şubat ayında Türkiye, Tayland, Tayvan ve Malezya’da toplam 2.375 kişiyle yapılan anket ve 8 fokus grup araştırması sonuçları, tüketicilerin geri dönüşleri, talep ve yorumları dikkate alınarak oluşturuldu.

Watsons Cevahir mağazası yaklaşık 500 m2 alanı, 30’dan fazla çalışanı ve tüketiciye sunduğu 10.000’den fazla ürün ile en büyük ve çok ziyaret edilen Watsons mağazalarından biri. Yeni konseptle birlikte müşterilere benzersiz Watsons deneyimini yaşatmak ve daha rahat bir alışveriş deneyimi sunmak için mağaziçi aydınlatmalar yenilendi ve raf araları genişletildi. Sevilen K-Beauty ürünleri, serumlar ve trend ürünler “Trends Wall” gibi özel alanlarda ön plana çıkarıldı. Mağaza içinde verilen cilt analizi, makyaj uygulama gibi hizmetlerin yanı sıra Watsons deneyimini ve uzmanlığını tüketicilerle paylaşmak üzere oluşturulan Beauty Talks alanında her hafta düzenli olarak tüketiciler için güzellik ve kişisel bakım eğitimleri düzenleniyor. Ayrıca kasa sırası beklemek istemeyen müşteriler için mağaza içine express kasalar yerleştirildi.

Mağazada vegan, organik ve sürdürülebilir ürünler için özel olarak oluşturulan Sürdürülebilir Yaşam köşesinde doğal malzemeler ve kurutulmuş yosun kullanıldı. Yeni jenerasyon konsept uygulanırken, tüm mağazada mümkün olduğunca yeniden kullanılabilecek ve doğal malzemeler tercih edildi.

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, “Yenilenen Cevahir mağazamızla gurur duyuyoruz. Cevahir mağazamıza gelen müşterilerimizden yeni konseptiyle ilgili oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi önümüzdeki dönemde çok daha fazla mağazamızı daha büyük bir hevesle yenilemeye teşvik ediyor” dedi.



