Watsons'tan mağaza atağı

Watsons Türkiye, 500'üncü mağazasını açarken büyüme hedeflerini de açıkladı. Şirket, bu yıl faaliyet göstermediği son 9 ile girmeyi, 3-5 yıl içinde mağaza sayısını 700-800'e çıkarmayı hedefliyor. Watsons Türkiye ve GCC Geliştirme Genel Müdürü Mete Yurddaş, kişisel bakım perakendesinde mağaza sayısının ise önümüzdeki beş yılda yaklaşık iki katına çıkabileceğini öngördü.

Watsons Türkiye ve GCC (Körfez Ülkeleri) Geliştirme Genel Müdürü Mete Yurddaş, Galataport İstanbul’da açılan 500’üncü mağaza dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında şirketin Türkiye’deki büyüme planlarını paylaştı.

Tuba İlze / [email protected]

Yurddaş, bu yıl faaliyet göstermedikleri son 9 ile de gireceklerini belirterek, 3-5 yıl içinde mağaza sayısını 700-800’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kişisel bakım perakendesinde büyümenin süreceğini öngören Yurddaş, sektörün önümüzdeki beş yılda iki katına yaklaşabileceğini ifade etti.

Mete Yurddaş, Türkiye'de kişisel bakım ve güzellik perakendesinin büyümesini sürdüreceğini belirterek, "Bu kanalda şu anda 2 bine yakın mağaza var. 5 sene sonra bunun 4-5 binlere çıkacağını tahmin ediyorum" dedi. Watsons'ın büyüme planlarına ilişkin bilgi veren Yurddaş, mağaza sayısını artırmanın ötesinde Türkiye'nin tamamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. "Türkiye'nin her şehrine gitme niyetimiz var. Yaklaşık 9 şehirde yokuz. Onlara da gideceğiz. Bunun dışında nüfusu 100 binin üzerinde olan büyük ilçelerde de olmak istiyoruz. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde her yıl yüzde 10-15 mağaza ekleyerek 700-800 mağazaya ulaşabiliriz" diye konuştu. Dijital kanaldaki büyümenin de hızlanacağını belirten Yurddaş, "Şu an online yaklaşık yüzde 10'lar civarında. Bunun yüzde 20'lere doğru gideceğini tahmin ediyoruz. Pandemi sonrasında özellikle cilt bakımında online'a çok büyük bir kayma oldu" ifadelerini kullandı.

"K-Beauty'nin payı yüzde 30'u geçti"

Kore kozmetiğinin Türkiye'de güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirten Yurddaş, "Şu anda Kore güzelliği bizim cilt bakım kategorisinde yüzde 30'u geçti. Bunun 50'lere doğru çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi. Sosyal medyanın yeni ürünlerin yaygınlaşmasında belirleyici rol oynadığını söyleyen Yurddaş, dünyada öne çıkan markaları çok hızlı şekilde Türkiye'ye getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Yerli markalar çok ciddi pay aldı"

Türk kozmetik markalarının son yıllardaki yükselişine de değinen Yurddaş, "Yerli markalar çok hızlı büyüdü. Özellikle cilt bakımında yüzde 20-25'lere ulaştılar. En önemli avantajları hızlı hareket etmeleri. Ancak kalıcı olmak ve uluslararası pazarlara açılmak bundan sonraki en önemli adım olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Watsons'ın kendi markalı ürünlerinde Türkiye üretiminin ağırlığını artırdığını belirten Yurddaş, "Kendi ürünlerimizin üretiminin yüzde 80'ini Türkiye'de yapıyoruz" dedi. Watsons Türkiye Ticaret ve Pazarlama Direktörü Cem Demiröz ise Türkiye'de geliştirilen bazı yüz temizleme ürünleri ve deodorantların Asya başta olmak üzere farklı ülkelere gönderilmeye başlandığını söyledi.

Erkek kişisel bakım ürünlerinin de son yıllarda dikkat çekici bir ivme yakaladığını söyleyen Yurddaş, "Normal bir mağaza yüzde 30 büyüyorsa erkek kategorisi 40-50 büyüyor. Payı hâlâ yüzde 10'un altında ama şu anda en hızlı büyüyen kategorilerden biri" dedi. Şirketin bu alandaki yatırımlarını artıracağını da sözlerine ekledi.

“Artık 100 gün indirim var"

Güzellik ve kişisel bakım perakendesinde son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri, kampanya ve indirim dönemlerinin yılın neredeyse tamamına yayılması oldu. Watsons Türkiye ve GCC (Körfez Ülkeleri) Geliştirme Genel Müdürü Mete Yurddaş, sektörün artık "sürekli indirim" dönemine girdiğini belirterek, "İndirim konusunu konuşmadığımız bir hafta veya bir gün olmuyor. Mesela 10 sene önce ayda bir kere indirim olurdu. Yılda 30-40 gün indirim yapılırken bu önce 50 güne, sonra 80 güne, bugün ise 100 güne çıktı. Bu öyle bir şey ki bir başladı mı geriye gitmiyor. Diğer ülkelerde de bunu görüyoruz. Yüzde 50 indirim oluyor, müşteri yüzde 60 istiyor; yüzde 70 oluyor, bu kez yüzde 80 bekliyor" dedi. Yurddaş, bu tablonun perakendeciler açısından en büyük zorluğunun kârlılığı korumak olduğunu vurgulayarak, "Asıl mesele bu kadar indirim varken kârlılığı nasıl koruyacağınız. İndirimle gelen müşteri zaten ertesi gün başka yerdeki indirime gidiyor. Müşteri artık 'Sizde farklı ne var?' diye bakıyor. Biz de private label ürünlerimiz ve sadece Watsons'ta satılan markalarla farklılaşmaya çalışıyoruz. Rekabette en büyük farkı artık ürünler yaratıyor" ifadelerini kullandı. Müşteri deneyimini güçlendirmek için mağazalarda güzellik danışmanları, makyaj artistleri ve parfüm uzmanlarıyla hizmet verdiklerini belirten Yurddaş, dijital tarafta da yapay zekâyı devreye aldıklarını söyledi.