Yayla Agro Gıda, inovatif ürünlerini tanıttı

Yayla Agro Gıda, inovatif ürünleri ile Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul ile 13.Yerel Zincirler Buluşmasına katıldı.

20.09.2022 16:22:000
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Yayla Agro Gıda, inovatif ürünlerini tanıttı

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul, 30. kez kapılarını açarken; fuarda gıda ve bakliyat sektörünün lider firmalarından Yayla Agro Gıda, inovatif ürünleri ile fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ayrıca, Yayla Yemek Hazır Ürünleri ile 13.Yerel Zincirler Buluşuyor Kongre ve Fuar’ına sponsor oldu. Yayla Agro Gıda, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcilerini ve  sektörün önde gelen firmalarını yayla lezzetleri ile  hazırladığı sofralarda ağırladı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Yerel Zincirler Buluşuyor 2022 Konferansı ve Fuarı (YZB), organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi firmalarını bir araya getirdi. Bakliyat sektörüne yönelik geniş ürün yelpazesi ile büyümesini sürdüren Yayla Agro Gıda, Türkiye ekonomisine ve istihdamına büyük katkılar sunan sektörün gelecek öngörülerinin paylaşıldığı önemli bir organizasyon olarak akıllarda kalan Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı’nda öğle yemeği sponsoru olarak yerini aldı.

Yayla  Agro Gıda Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen çalışmalar sonucunda tüketicilerin değişen yaşam ve beslenme alışkanlıklarına uygun ürünler olarak geliştirdiği 'Yemek Hazır' kategorisinin yeni lezzetleri ile “Salata Hazır”  serisini sergiledi. 

Salata Hazır ile üç farklı lezzet sunuyor

Yayla Agro Gıda, Niğde’de açmaya hazırlandığı 3. fabrikası ile ürün serilerini genişletmeye hazırlanıyor. Yoğun hayat temposunda sağlıklı çözümlere pratik bir şekilde ulaşmak isteyenler için hayatı kolaylaştıran ürünler sunan Yayla Agro Gıda katkısız, koruyucusuz, ev yemeği tadında lezzetleri soğuk zincirine ihtiyaç duymayan BPA’sız özel ambalajlarda sunuyor.



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