Yayla, yeni lezzetleriyle Sapanca'da yerini aldı

Yayla Agro Gıda; Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri işbirliği ile 6-9 Ekim tarihleri arasında Sapanca’da NG ENJOY otel’de gerçekleşen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin Destek Sponsoru oldu.

Yayla Agro Gıda, Yeni Geleceğin Yeni Lezzetleri ile Uludağ Ekonomi Zirvesinde yerini aldı. Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe yenilikçi ürünleri ile tam 26 yıldır öncü bir rol üstlenen Yayla Agro Gıda; Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri işbirliği ile 6-9 Ekim tarihleri arasında Sapanca’da NG ENJOY otel’de gerçekleşen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin Destek Sponsoru oldu. Yenilikçi ürünleri ile değişen beslenme alışkanlıklarına sağlıklı alternatifler getiren Yayla Agro Gıda, zengin ürün yelpazesiyle Ekonomi sektörünün nabzını tutan zirvede birbirinden değerli iş insanları, ekonomistler ve fikir önderlerine birbirinden lezzetli ürünleriyle ağırladı.

Çevre konusundaki hassasiyeti ile bilinen Yayla Agro Gıda, dünya kalite standartlarında sıfır atık misyonu ile üretim yapılan tesislerinde; Klasik bakliyattan Haşlanmış Ürünlere, Yemek Hazır’dan Salata Hazır’a kadar çeşit çeşit ürünler üretiliyor. Tarladan Çatala kadar süren hizmet zincirde bıraktığı Karbon Ayakizini de kendi kategorisinde ilk raporlayan şirket olan Yayla Agro Gıda; 2050 yılına kadar karbon nötr şirket olma hedefi ile tüm üretim süreçlerini düzenliyor.

Klasik pirinç ve bakliyat ürünlerinin yanı sıra geleneksel ürünleri, katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren Yayla Agro Gıda, Pişir Ye, Isıt Ye, Aç Ye ve Aç Kulan kategorileri altında ürettiği çeşit çeşit ürünlerini Zirve boyunca, standında konuklarını ikram etti. Yayla Agro Gıda Yemek Hazır Serisine yeni eklediği Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden Sebzeli Tavuk Sote, Tavuklu Pirinç Pilavı ve kaşığı içinde Yeni Salata Hazır Serisinide konuklarına tanıttı. Yeni ürün ailesinin lansmanı ile birlikte Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde birbirinden değerli konuşmacıları, iş insanları, uzman ekonomistler ve fikir önderleri ile aynı sofrada bir araya gelerek geleceğin sağlıklı nesillerine katkısız koruyucusuz beslenme çözümleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.