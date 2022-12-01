Yeni nesil alışveriş deneyimini tanıttı

Geniş ürün yelpazesi ile 3 kıtada 21 ülkede müşterilerine ulaşan FLO, mni-channel bir yaklaşım ile perakende sektörünün dinamiklerini ve mağazaların dönüşen rolünü göz önünde bulundurarak online ve offline duvarları kaldırıyor.

FLO hayata geçirdiği yeni projesi FLO Asist ile mağaza ve online kanallarındaki tüketici hareketlerini birbirine entegre ederek müşterisini anlayan, kolay, keyifli yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunmaya başladı.

Şirket, yeni dijital kahramanı FLO Asist çatısı altında anlattığı üç farklı yenilikçi uygulama sayesinde perakende sektöründeki teknolojik dönüşüme öncülük ediyor. Kolay Mağaza uygulaması ile müşteriler, FLO mağazalarında stok bilgileri, ürün yorumları, en çok satan ürünleri inceleyebiliyorken; üyelik programı olan FLO Plus sayesinde her alışverişte puan ve birçok farklı avantaj elde ediyor. Ayağında Gör uygulaması ise AR lensler aracılığıyla tüketicilere nerede olursa olsun denemek istedikleri ayakkabıyı ayaklarındaymış gibi görebilme imkanı sağlıyor.

"Müşteriyi en iyi anlayan, kolay, keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyoruz"

Dünyayı etkisi altına alan dijital dönüşüm rüzgarı ve dönüşen çağın gerekliliklerine uygun olarak 2018 yılında başlattıkları teknoloji yatırımlarını hızlandırdıklarını ifade eden FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, şöyle konuştu: “Dijitalleşmeyi tüm fonksiyonlarımızı birbirine bağlayan bir can damarı olarak görüyoruz. Bu kapsamda teknolojiyi işlerimizin odağına konumlandırıyor ve teknolojik gelişmelerin bize sağladığı imkanlardan sektörümüze öncülük edecek şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Omni-channel bir yaklaşım ile perakende sektörünün dinamiklerini, mağazaların dönüşen rolünü göz önünde bulundurarak online ve offline alışveriş arasındaki duvarları kaldıran projeler geliştirdik. Tüm kanallarımızı ve markalarımızı 360 derece örebileceğimiz bir yapı üzerine inşa ettik ve müşteriyi en iyi anlayan, kolay, keyifli bir alışveriş deneyimi sunma hedefimiz doğrultusunda dijital kahramanımız FLO Asist’i tasarladık. Kolay Mağaza, Ayağında Gör ve FLO Plus uygulamalarıyla zenginleştirdiğimiz omni-channel yolculuğumuzun kampanya döneminde ise FLO Asist’e gençlerin severek takip ettiği oyuncu Cemre Baysel eşlik etti.”