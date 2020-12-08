Yerli fintech uzaktan çalışmaya nasıl adapte oldu?

Pandemi süreci, iş dünyası için “çalışma” kavramını yeniden tanımladı. Tüm sektörleri ve her ölçekte şirketi derinden etkileyen bu zorlu dönemde, çevik ve esnek çalışma modelleri ön plana çıktı. Sosyal mesafe kuralları gereği şirketler yeni çalışma modellerine geçişi hızlandırırken, kurumsal organizasyon ve teknolojik altyapı yatırımını önceden yapmış olanlar bu sürecin hızlı adapte olanları oldu. Çalışanlar için ofisten eve zorunlu geçişin yanı sıra, koronavirüs pandemisinin psikolojik etkilerinin de yeni normale alışmayı zorlaştırdığını hatırlatan Arena Grup İK Direktörü Günışığı Geçgil, “Pandemi öncesi çalışma düzeninde olağan saydığımız sosyalleşme, motivasyon ve bire bir iletişim gibi pek çok olgu, özellikle karantina sürecinde kritik birer ihtiyaç haline geldi. Bu dönemde çalışanların hem bireysel hem profesyonel ihtiyaçlarını başarıyla karşılayabilen şirketler, yepyeni bir çalışma sisteminin kapılarını araladı.” diye açıkladı.

Türkiye’deki ilk COVID-19 vakası sonrası uzaktan çalışma modeline hızla geçtiklerini belirten Geçgil, çalışanlara yönelik bir uzaktan çalışma kılavuzu hazırlamanın bu geçişi kolaylaştırdığını belirtti. Çalışanları dinleyen ve proaktif çözümler üreten bir İK yaklaşımının faydasına değinen Geçgil, “Bu dönemde düzenlenen online etkinlikler sayesinde, tüm çalışanlarımızla aynı ekibin parçası olduğumuzu hissetmek önem taşıyor.” diye açıkladı.

Ekiplerin uzaktan çalışmasını kolaylaştırmak çalışanın değil, şirketin görevi!

Teknolojiye yapılan yatırımın, pandemi döneminde daha güçlü bir iletişim için hayati önem taşıdığını belirten Geçgil, bununla birlikte uzaktan çalışma için çalışanların ihtiyaçlarının dinlenmesinin ve yoğun talep gören ihtiyaçlarla ilgili şirketin yapabileceği desteklerin önemini vurguladı.

“Şirketler, bu geçiş sürecinde çalışanlarına mutlaka gerekli desteği sağlamalı. Bu süreçte çalışanlarımızın yanında olmayı ve onlara destek olmayı önemsiyoruz.” diyen Geçgil, bu dönemde hayata geçirdikleri önlemleri ise şöyle özetledi:

“Her zaman çalışanlarımızın sağlığı olarak belirlediğimiz önceliklerimiz gereği, ekip arkadaşlarımızın sadece iş yaşamlarındaki profesyonel kimliklerine değil, salt birey olarak da ihtiyaç ve beklentilerine kulak verdik. Pandeminin getirdiği psikolojik baskıdan kaynaklanan, evde bir çalışma düzeni kurmanın zorluklarına karşı da onların yanında olduk. Tıpkı ofiste olduğu gibi, evde de konforlu ve ergonomik bir ortam oluşturabilmeleri için çalışma mobilyası alımlarına destek sağladık. Ayrıca iletişim ihtiyaçlarını kolaylaştırmak için internet paketi ödemelerine ve aylık yemek harcamalarına katkıda bulunuyoruz.”

Pandeminin etkilerinin sadece fiziksel çalışma ortamıyla sınırlı kalmadığının altını çizen Geçgil, “Ruhsal ve bedensel olarak da birçok ani değişim yaşadık. Her birey farklı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Evde tek kalanlar, okullu çocuğu olan ebeveynler, iş özel hayat dengesini kurmakta güçlük yaşayanlar, sağlık problemleriyle mücadele edenler gibi gündemleri olan çalışanlarımızın ihtiyaç duyduklarında ulaşabilmeleri için psikolog desteği sunuyoruz.” diye ekledi.

Yarının ekipleri, mesafeden bağımsız çalışacak

Kurum yönetimi ve çalışanlar arasındaki aktif iletişimin, pandemi sürecinde büyük önem kazandığına değinen Geçgil: “Yeni nesil iletişim teknolojileri, uzaktan çalışmayı mümkün kılıyor. Ancak güçlü bir kurumsal yapılanma ve yetkin İK desteği olmadığı sürece en yeni teknolojiler dahi yeterince iyi sonuçlar yaratamıyor. Bu nedenle şirketlerin, teknoloji yatırımlarının ötesinde, çalışan ihtiyaçlarını gerçekten dinlemesi ve proaktif çözümler üreterek, çalışanların mesafelerden bağımsız bir ekibin parçası olduğunu hissettirmesi gerekiyor.”

Hayatın normalleşmeye başladığı önümüzdeki süreçte, iş dünyasının da uzaktan çalışma ve ofis düzenini bir arada kullanacak hibrit sistemlere geçeceğini kaydeden Geçgil, “Sadece Paynet veya Arena gibi teknoloji odaklı şirketler değil, tüm iş dünyası pandemi sonrası dönemde esnek çalışma modellerine ayak uydurabilmek için gerekli adımları atacak. İş yeri kavramı bu süreçte yeni bir anlam kazandı. Bundan sonra da ofisler, şirket çalışanları için sosyalleşmenin sağlandığı ve ortak çalışma ekiplerini bir arada tutan platformlar olarak işlev görecek.” diye ekledi.



