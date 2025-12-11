Turkcell'in yerli ve yenilikçi teknolojileri desteklemek amacıyla her yıl düzenlediği Tedarikçi Zirvesi'nin 2025 buluşması, İstanbul'da yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 500 katılımcının yer aldığı zirvede, 5G'ye geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilerin, yenilikçi çözümlerin kullanımı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinlikte, Turkcell'in tedarik zincirindeki verimlilik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik odaklı hedefleri ve uygulamalarına değinildi.

Ayrıca zirve kapsamında düzenlenen "5G Yerli ve Milli Ürün Geliştirme" panelinde, şebeke teknolojileri, yerli ürün geliştirme süreçleri, küresel rekabete hazırlık ve ekosistemin ihtiyaç duyduğu teknik dönüşüm başlıkları ele alındı.

Yerli tedarikçilerle işbirliklerinin geleceği, üretim kabiliyetleri ve 5G'nin sağlayacağı yeni fırsatların değerlendirildiği panelin ardından inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularında başarılı tedarikçi ve çalışanlar ödüllendirildi.

- "Baz istasyonlarından çekirdek şebekeye kadar yerlilik oranını artırıyoruz"

Açıklamaya göre Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 5G için gün saydığını, bu süreçte yerli ve milli teknolojilerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Koç, "Altyapı bileşenlerinde dışa bağımlılığı azaltmak, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun temel unsurlarından biri. Turkcell olarak 5G'ye geçişte, ulusal tedarikçilerimizi önceliklendirerek ve milli ürünleri kullanarak yerlilik oranını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin paydaşlarıyla ortak biçimde AR-GE projeleri geliştirdiklerine işaret eden Koç, baz istasyonlarından çekirdek şebekeye kadar yerlilik oranını artırdıklarını bildirdi.

Koç, bu çerçevede geçen aylarda, 5G'ye geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilerin kullanımını teşvik etmek üzere 5G Yerli Ürün Çalıştayı düzenlediklerini anımsatarak, hedeflerinin yerli ve milli bileşenleri önceliklendirerek, 5G deneyimini Turkcell gücüyle Türkiye'de yaşatmak olduğunu ifade etti.

- 3 yılda 220 stratejik tedarikçinin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, şirketin Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi'ne değinerek şu bilgileri verdi:

"Sürdürülebilirlik, tüm iş süreçlerimizin merkezinde. Bu anlayışla tedarik zincirimizin sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdik. Bu yıl kritik öneme sahip 60 tedarikçimizin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını analiz ederek gelişim alanlarını belirledik.

Sürece 45 tedarikçimiz aktif şekilde katıldı. Satın alma hacmimizin yüzde 95'ini oluşturan 220 stratejik tedarikçiyi önümüzdeki 3 yılda bu sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz. Attığımız tüm bu adımlar, tedarikçilerimizle birlikte daha güçlü, şeffaf ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma kararlılığımızın somut birer göstergesi."

Koç, Turkcell ile Google Cloud arasında Türkiye'de "Google Cloud Bölgesi" kurulmasına yönelik gerçekleştirdikleri stratejik işbirliğine de dikkati çekerek, Türkiye'nin dijital yolculuğunda büyük ve çok anlamlı bir adım olan projenin, kurulum ve güvenlik gibi alanlarda yerli tedarikçilere çok güçlü işbirliği olanakları sunacağını belirtti.

Bulut ve 5G yatırımlarıyla Türkiye'nin teknoloji tedarik zincirini daha güçlü, rekabetçi ve bağımsız hale getireceklerinin altını çizen Koç, "Türkiye'nin dijital geleceğini, yerli tedarikçilerimizin gücüyle inşa ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz sizinle Turkcell'iz." ifadesini kullandı.

- "Turkcell tedarikçilerle inovasyon odaklı işbirliğini güçlendiriyor"





Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da Turkcell olarak 2 binden fazla tedarikçiyle büyük bir ekosisteme sahip olduklarını ve birlikte gelişmeyi önemsediklerini belirtti.

Durdu, 5G ve bulut yatırımlarının sağladığı fırsatları tedarikçileriyle paylaşırken, Tedarikçi Eksenli İnovasyon programlarıyla işbirliklerini güçlendirdiklerini ifade etti.

KOBİ'lerle teknoloji geliştirmeyi, yerli çözümlerin payını artırmayı ve bu çözümleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Durdu, beklentilerinin, tedarikçilerin inovasyon odaklı çalışarak ürünlerindeki yerlilik oranlarını yükseltmeleri ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunmaları olduğunu belirtti.

Durdu, zirvenin de karşılıklı görüş alışverişi ve yeni işbirliği fırsatları için önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.