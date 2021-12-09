Yetenek açığını kapatmaya yönelik kampanya

Türkiye’de şirket ve kurumların rekabet gücünün arttırılması için çalışanların bilgi ve becerilerinin kesintisiz yenilenmesi gerekiyor. Dijital eğitim çözümleri (Uzaktan eğitim) şirketi Enocta’nın CEO’su Ahmet Hançer, Enocta’nın bir yandan teknoloji ve içerik yatırımı yaparken bir yandan da, daha fazla sayıda şirket ve çalışanın dijital öğrenme hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla 2021 yılı sonuna kadar “3 yıl kullanın, 2 yıllık ödeyin” kampanyası başlattığını söyledi.

YAPAY ZEKA

Hançer, Enocta’nın 20 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin en kapsamlı dijital eğitim çözümleri firması olduğunu ve 2021 yılı Temmuz ayında çok önemli yeniliklerin duyurulduğunu belirtti.

Daha iyi bir öğrenme deneyimi yaşatılması amacıyla, Enocta Dijital Eğitim Kataloğu’nda bulunan 5000’den fazla içeriğin yıllık abonelik modeli ile kurumlarda çalışan kullanıcıların sınırsız erişimine açıldığını belirtilen Hançer, aynı zamanda yapay zeka uygulaması ile güçlendirilmiş bir öğrenme deneyimine geçildiğini söyledi. Hançer, bu yolla bir yandan sınırsız eğitim dünyasına geçilirken, diğer yandan kullanıcı analizi yaparak kişiye özel içerikler sunan bir sistemin oluşturulduğunu vurgulayarak, “Bu sistem yardımıyla kullanıcıların bireysel öğrenme modelinde Enocta kataloğunu çok daha etkin bir şekilde yararlanması sağlanıyor” dedi.

YETENEK AÇIĞI

Bilgi ve inovasyonun öne çıktığı, değişimin çok hızlandığı bir dünyada yaşandığını vurgulayan Hançer, değişim- yetenek açığı ilişkisi üzerine şunları söyledi:

“Sadece 30 yıllık bir geçmişi olan internet, bilgiyi edinme, işleme ve uygulama biçimimizde köklü değişimler yarattı. “Yapay Zeka”, “Makine Öğrenmesi”, “Sanal Gerçeklik” gibi teknolojiler günlük yaşamımıza giderek artan bir biçimde etki etmeye başladı. Web 3.0, Metaverse gibi kavramların hayata geçirilmesi gündeme geldi. Bilginin çok hızlı eskidiği, okuldan edinilen bilgilerin iş yaşamındaki değişimi algılamak ve değişime liderlik etmek için yeterli olmadığı bir çağda yaşıyoruz. İşte böyle bir ortamda yetenek açığı önemli bir problem olarak ortaya çıkıyor. Bir yandan işsizlik hızla yükselirken, diğer yandan şirketler ihtiyaç duyduğu vasıflarda kişileri bulamıyor. Yönetim kademelerinden, rutin görevleri olan çalışanlara kadar her bireyin yeni bilgilerle donanmasına, aynı işi yeni becerilerle yapar hale gelmesine, günümüz sorunlarını çözebilme kapasitesine ulaşmasına ihtiyaç var.”

ENOCTA OLANAKLARI

Enocta CEO’su Ahmet Hançer, teknolojik gelişmenin, diğer alanlar gibi eğitim alanında da önemli yenilikleri beraberinde getirdiğini söyledi. Hançer, Enocta’nın kullanıcılara sunduğu dijital öğrenme olanaklarını şöyle sıraladı:

“İnternet bağlantısının olduğu her yerden, istenildiği zaman, herhangi bir dijital cihaz aracılığıyla eğitim alınabiliyor, 5000’den fazla içeriğe ulaşılabiliyor; video, oyun, sanal gerçeklik, tekrar etme olanağı, takip, ölçme gibi özelliklerle desteklenen, yapay zeka yardımıyla kişiye özel içerik önerileri sunan , katılımcıların biribiriyle etkileşime girebildiği keyifli bir öğrenme ortamı oluşturuluyor. Enocta kullanıcıları farklı konularda uzmanların katılımı ile gerçekleşen webinarları izleyebiliyor ve her yıl, Enocta tarafından güncel konularda oluşturulan 150 yeni içeriğe ulaşabiliyor. “

YENİ MODÜLLER

Dijital çağda ömür boyu öğrenmenin zorunluluk haline geldiğini belirten Hançer, Enocta’nın bugün “en iyi”, yarın “daha da iyi” olmak isteyen, sürekli gelişimi hayatlarının bir parçası haline getiren insanlara gerekli olan dijital öğrenme teknoloji ve içeriklerini sunabilmeyi, keyifli ve verimli bir öğrenme deneyimi sunmayı ve kurumlar aracılığı ile daha fazla sayıda gelişime açık bireye ulaşmayı amaçladığını söyledi. Hançer, “Enocta olarak iş ortaklarımınız ve çalışanlarımızın sayısını arttırarak, kesintisiz inovasyon sürecimizin bir parçası olan yeni teknoloji uygulamalarımızı ve dijital içeriklerimizi de devreye alacağız ” dedi.