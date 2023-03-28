Yılmaz Arısoy: Enflasyona karşı hisse senedi öne çıkıyor

Capital 2023 Şubat sayısında yayınlanan röportajda Talip Yılmaz, Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ile piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyelerini konuştu...

28.03.2023 16:36:380
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Yılmaz Arısoy: Enflasyona karşı hisse senedi öne çıkıyor

Capital 2023 Şubat sayısından

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, “Hisse senedi, özellikle yurt içi TL bazlı yatırımlar açısından önemli bir enflasyon koruması sağlayabilir. Ancak hisse seçimi dikkatli yapılmalı” dedi.

Dünyada riskli varlıkların yılın ilk çeyreğinde satış baskısı altında kalacağı ve tepki yükselişlerinin satış fırsatı olarak görüleceği bir dönemden geçiyoruz. Ocak ayında Borsa İstanbul tarafında da düzeltmelerin olduğu bir süreç yaşandı. Enflasyon konusundaki gelişmelere dikkat çeken Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, borsanın özellikle yurt içi TL bazlı yatırımlar açısından önemli bir enflasyon koruması sağlayabileceği kanaatinde. Risk algısına göre yüzde 30 ila 70 arasında portföylerde hisse önerisinde bulunan Arısoy, hisse seçiminin daha önemli hale geldiğini özellikle vurguluyor. Yılmaz Arısoy’un piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyeleri şöyle:

* RÖPORTAJI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



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