Yurtdışında büyümek için düğmeye bastı

Türkiye’de ev tekstili sektöründe en büyük 3 markadan biri olan Cottonbox, 2021 yılında yüzde 75 büyüme ile 150 milyon TL, 2022 yılının ilk dört ayında ise yüzde 40 büyüme ile 90 milyon TL ciroya ulaştı. Bebek ve genç grubunda yıllık 150 bin adet ürün satışıyla pazar lideri olan ve her yıl ortalama yüzde 20 büyüme gerçekleştiren Cottonbox, 2022 yılında ihracat yatırımlarını arttırarak özellikle ihracat pazarlarında büyüme hedefinde. Balkanlar, Avrupa, Kafkaslar ve Ortadoğu başta olmak üzere ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden marka, yurt dışından aldığı yoğun taleplerle global pazarda marka değeri, prestij ve bilinirlik açısından önemli adımlar atıyor.

“Tüm olumsuzluklara rağmen yarına umutla bakıyoruz.”

Hammadde fiyatlarındaki anlık değişiklikler, enerji fiyatlarındaki yükselme, tedarik sorunu ve kurdaki dalgalanma nedeniyle yaşanan maliyet artışı, 2022 yılında tüm sektörleri etkiledi. Cottonbox, yaşanan tüm bu gelişmelerin aksine, bulunduğu sektörde sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 2022 yılının ilk dört ayında yüzde 40 büyüme gerçekleştiren Cottonbox, olumsuz şartlara rağmen iç ve dış pazarda konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Pandeminin gelişiyle birlikte evde vakit geçirmeye başladık bu sebeple ev dekorasyonuna olan ilgi arttı. Pandemide pozitif etkilenen sektörlerden biri de ev tekstili oldu. 2021 yılını bu sebeple kazançlı bir şekilde kapattık, fakat geçtiğimiz 6 ayda yaşadığımız hammadde fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerinde yükselme ve tedarik sorunu 2022 yılının bu kadar kazançlı geçmeyeceğini gösterdi. Özellikle hammadde fiyatlarının artmasıyla birlikle işletme sermayesi ihtiyacı 2-3 katına çıktı. Biz Cottonbox olarak ekonomideki son gelişmelerden olumsuz etkilenmemek adına tedbirli ve dikkatli davranıyor, TL bazlı borçlanarak dövizin etkisini minimum düzeyde tutmak için çaba gösteriyor ve paramızı hammadde yatırımı yaparak değerlendiriyoruz. İşin finans gücünü düşürmeden güçlü durmamız gerekiyor. Bu yüzden 2022 yılının ilk yarısını güzel bir büyüme oranıyla geride bırakırken yılın ikinci yarısı için de gerek yurtdışı gerekse iç pazar için oldukça umutluyuz.”

45 ülkeye ihracat

Dünyada markalaşarak istikrarlı bir büyüme hedefleyen Cottonbox, yatırımlarını ve mağazalaşma çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor. İç pazarda markalaşma doğrultusunda yaptığı yatırımları dış pazara da taşıyan ve ürünlerini 45 ülkeye ihraç eden Cottonbox, ihracatının yüzde 30’unu Avrupa’ya, yüzde 30’unu Rusya ve yakın coğrafyalara ya ve yüzde 40’ı Afrika ve Körfez ülkelerine gerçekleştiriyor. Hizmet anlayışı ve girdiği pazarların tüketici alışkanlıklarına yönelik geliştirdiği ürün gruplarıyla yoğun talep gören marka, doğru partnerlerle kurduğu stratejik bağlantılarla yurt dışında markalaşma çalışmalarına hız kazandırıyor. İhracatta olumlu bir ivme yakalayan markanın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya, Rusya, Körfez ülkeleri ve Balkan ülkeleri ilk sırada yer alıyor. İhracatının yüzde 30’luk dilimini Rusya’ya gerçekleştiren Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Rusya’ya olan ihracatımız kısa bir süre dursa da ticaret yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Sürekli alternatif pazarlar ile ihracat stratejisini belirliyor, tek bir pazar ve ya da yoğun ticaret odaklı tek ülkeye yönelmiyoruz.” dedi.

"Tasarım kavramını ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz.”

Uzun yıllardır hizmet verdiği ev tekstili sektöründe kalitenin yanı sıra tasarım kavramını ön plana çıkarmayı amaçlayan Cottonbox, bu yıl üniversite öğrencilerine yönelik tasarım yarışmasının ikincisini düzenliyor. 2021 yılında Türkiye genelinde lisans ve ön lisans öğrencilerinin katılan “Tasarıma Değer” yarışmasında katılımcılardan “Yeni Dünya” temasıyla gerçekleşen yarışma, bu yıl “Çizgilerin Yolcuğu” konseptiyle gerçekleşiyor. Düzenlediği tasarım yarışması öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan marka, “Tasarıma ve tasarımcıya değer” yaklaşımı ile üniversite öğrencilerinin kariyerlerine katkı sağlamayı ve ev tekstili sektöründe tasarımcı işbirliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen “Tasarıma Değer” yarışmasına 300’den fazla öğrenci katılım sağladı.

Cottonbox, ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük iki fuarından biri olan Hometex’te ziyaretçilerini ağırladı.

Ev tekstili sektöründe uzun yıllardır tecrübesiyle ve kaliteli tasarımlarıyla öne çıkan Cottonbox, sektörün liderlerinin buluştuğu Hometex’te büyük bir ilgiyle karşılaştı. 126 ülkeden 170 bin katılımcının yer aldığı fuarda sektördeki tüm yenilikler ve trendler sergilendi. Sektörün olumlu bir fuar geçirdiğini belirten Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Hometex 1.000’den fazla markayı 126 ülkeden, 170 bin ziyaretçiyle buluşturan önemli bir platform. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen fuara Cottonbox olarak çok güçlü bir şekilde hazırlandık. Bu fuarın farklı ülkelerden ziyaretçilerle tanışmak ve yeni ticari ilişkiler kurmak açısından çok büyük avantaj sağladığının farkındayız. Hometex Fuarı ile ulaşmakta zorlandığımız Batı Avrupa ülkelerinde yetkili satıcılık ve distribütörlük anlaşmaları yapmak için büyük bir fırsat yakaladık. Ayrıca kendi markamızla pazarda yer aldığımız Balkanlar, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde kendi marka tabelamızla bayilerimize perakende satış mağazaları açtırmak istiyoruz, fuar bu anlamda bizim için verimli geçti. Bu coğrafyalardaki yatırım hedeflerimiz doğrultusunda ihracat hacmimizi de yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz. Yurt dışındaki büyüme hedeflerimiz açısından Hometex Fuarı’nın bize büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz.”