Zorlu PSM'den genç yeteneklere fırsat

Zorlu PSM, tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak, sektörün sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak, tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini sağlamak ve yüzde 100 Zorlu PSM prodüksiyonuyla yeni oyunlar çıkarmak hedefiyle PSM Atölye’yi hayata geçirdi. Tiyatro alanından ulusal ve uluslararası yazar, yönetmen ve yapımcıların eğitmen olarak yer aldığı PSM Atölye’de 7 ay sürecek eğitim programına 18-30 yaş arasında gelecek vadeden 26 öğrenci kabul edildi. Atölye programı Zorlu PSM iş ağı ve prodüksiyon gücüyle gençlerin kültür ve sanatın en önemli alanlarından biri olan tiyatroda, uzman kişilerin tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanarak kendi yetenek ve kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bir yetenek havuzu oluşturarak yeni nesil yazar, yapımcı ve yönetmenlerin yetişmesini amaçlayan program, tiyatronun sahne arkasına odaklanarak gençlerin yaratıcı tiyatro yapımlarını beraber üretmesini sağlayacak.

PSM Atölye; Türkiye’nin alanında öncü yönetmenleri, oyun yazarları ve yapımcılarının katılımıyla; “Dramatik Yazarlık”, “Tiyatro Yönetmenliği” ve “Tiyatro Yapımcılığı” olmak üzere 3 farklı sınıftan oluşuyor.

“Dramatik Yazarlık” derslerinde yazarın kendi serüveninden, oyunları nasıl hayal ettiğinden hareketle dramatik metin yazmak isteyen ya da ilgi duyan katılımcıların önündeki engeller, sorular, istekler tartışılıyor ve kısa bir oyun yazmak üzere çeşitli alıştırmalar yapılıyor. Yeni dünya düzeni beraberinde izleyici profilini, sanatın formlarını ve tüketim biçimini de değiştiriyor. ‘Yapımcılık’ her şeyden daha önem kazanıyor. Üstelik, daha yaratıcı bir meslek haline geliyor. “Tiyatro Yapımcılığı” derslerinde öğrenciler, ‘yaparken yaratmak’ konusuna bakarken, ayrıntıların ne kadar önemli bilgilerle dolu olduğunu deneyimliyor. Bilimsel araştırma ve sanatsal yaratıcılık gerektiren “Tiyatro Yönetmenliği” derslerinde ise, reji oluşturmanın incelikleri ve başarıya açılan kapıları anlatılıyor.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova: ‘Gençlere destek vererek sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bir merkez haline gelmeyi hedefliyoruz’

Zorlu PSM olarak topluma, bireye, çevreye, sanata ve sanatçıya değer katacak hedefler doğrultusunda Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisine uyumlu olarak sürdürülebilirlik hedefleri belirlediklerine dikkat çeken Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova ‘Bu hedefler doğrultusunda, tiyatroya yeni yetenekler kazandırmak ve sektörün sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak, tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini sağlamak ve yüzde yüz Zorlu PSM prodüksiyonuyla yeni oyunlar çıkarmak amacıyla Zorlu PSM’nin ilk yetenek geliştirme programı olan PSM Atölye’yi hayata geçirdik’ dedi.

Zorlu PSM’yi, gençlere destek vererek sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bir merkez haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Ova ‘Bu sayede belki bu sezon için değil ama gelecekte tiyatro alanında üretiminde yer alacak isimlere yatırım yapmış olacağız. Sahnelerimiz her zaman var olacak. Bu anlamda yeni yeteneklerle daha güçlü bağlar kurarken, onları sadece Zorlu PSM’nin değil, sektördeki üretim ağının nitelikli isimleri yapmayı ve sektörün devamlılığını sağlamak en büyük arzumuz.’

PSM prodüksiyonlarında yer alabilme fırsatı

PSM Atölye ile deneyim alışverişine imkan sağlanması, bu alandaki yetkinliklerin artırılması ve sahne profesyonellerine yönelik yeni bir yetenek ağının geliştirilmesi amaçlanırken; bir diğer büyük hedef ise, programın katılımcısı olan yeni yeteneklerin PSM prodüksiyonlarında yer almasına teşvik etmek ve yüzde 100 PSM prodüksiyonuyla oyunlar sahneye koymak.

Zorlu PSM’nin ilk yetenek geliştirme programı olan PSM Atölye’de; senarist ve dramaturg Aylin Alıveren, çağdaş dansçı, tasarımcı, yürütücü yapımcı, sahne ve turne yöneticisi olarak çalışan Cem Görk, senarist Murat Mahmut Yazıcıoğlu, Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde akademisyen olarak görev yapan yazar Özlem Hemiş, yönetmen Serdar Biliş, yapımcı Zeynep Özbatur Atakan gibi sektörün deneyimli isimleri yer alırken, İngiliz yönetmen Blanche McIntyre ve İngiliz dramaturg Suzanne Bell gibi önemli uluslararası isimler de PSM Atölye’de eğitim verecek isimler arasında bulunuyor.