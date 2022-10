Dijital dönüşüm: Traktörlerin yerini robotlar alacak

UEZ 2022, “Dijital Dönüşüm: İş Yaşamı ve Sektörler Nasıl Değişecek?” oturumu ile sona erdi. Oturumda finanstan gayrimenkule, tarımdan inşaata, eğitimden sağlığa farklı sektörlerde dijital dönüşümün etkisini ve sıradaki yolculuğu konuşuldu.

Moderatörlüğünü Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca’nın üstlendiği oturuma Z Tractor Kurucusu ve CEO’su Bakur Kvezereli, Zip Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Elgin, Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş ve Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı katıldı.

Bakur Kvezereli: Atların yerini traktörler aldı; traktörlerin yerini de robotlar alacak

Z Tractor Kurucusu ve CEO’su Bakur Kvezereli: “İnsansız elektrikli traktörleri 2017 yapmaya başladık ve otonom makine gibi görünüp çalıştığı için üstünde değişik teknolojileri denemeye karar verdik. Traktörün sadece hareket etmesi değil, işi yapmak ve gerekli operasyonları gerçekleştirmesi hiç kolay olmadı. Bugünün perspektifinden o kadar çok şey değişti ki dünyada enerji fiyatları sürücüsüz taşıtlar norm oldu. Bir sonraki makineler çiftlikteki sürücüsüz ve elektrikli traktörler olacak ama elbette biraz zamana ihtiyaç var. Ekonomik sebeplerden ötürü atların yerini traktörler, traktörlerin yerini de robotlar alacak. Daha akıllı, daha sürdürülebilir ve daha üretken olacaklar. Çünkü akü şarj süresi olmasa, traktörlerimiz 7/24 çalışabilir” dedi.

Burak Elgin: Dijitalleşme hiçbir zaman bir sonuç değil

Zip Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Elgin: “Zip, 2013 yılında kurulmuş bir şirket. Ama finans dünyasında biz bir ilkiz. 14 ülkede aktif olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Zip’i Türkiye’ye getirdik. Ülkemizde belli bir oranda kredi penetrasyonu var ve biz ekstra kredi yaratmaktan ziyade, müşteriye daha farklı opsiyonlar sunmaya çalışıyoruz. BDDK bize inanılmaz destek verdi. Yurtdışından bir şirketi buraya getirip ayağa kaldırmak zordur ama biz destek sayesinde çok çabuk çözüme ulaştık. Teknolojimiz tahsis modüllerinde farklılaşıyor. 14 ülkede aktif olduğumuz için gelen verilerle nerelerde farklı davranabileceğimizi belirleyen modülümüz var. Dijitalleşme hiçbir zaman bir sonuç değil. Bir şeyi başardığınızda başkasını yapmanız gerekiyor” dedi.

İlke Toptaş: 10 yıl içerisinde 1 milyar insanı Metaverse teknolojisine geçirmek istiyoruz

Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş: “Hedefimiz 10 yıl içinde 1 milyar insanı Metaverse teknolojisine geçirmek. İleride sanal gerçeklik gözlüğünüzü taktığınızda Instagram'ı 3 boyutlu, dükkanları 3 boyutlu deneyimleyebileceksiniz. İleride Whatsapp üzerinden sanal sürüş gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra Metaverse sayesinde yakın bir gelecekte dünyanın en önemli profesörlerinin sanal gerçeklik sınıflarında oturma şansımız olacak. Ayrıca bugün hibrit alışveriş dönemindeyiz. Eskiden dükkanlar dönemi vardı, 'alışverişe gidiyoruz' derdik. Artık her an her dakika alışveriş yapabiliyoruz. İnsanların yüzde 70'i black friday gibi dönemlerde o anda karar verip satın alma yapıyorlar. İnsanlara bunu keşfettirecek mekanizmaları bulmak gerekiyor. Artırılmış gerçeklik burada işte burada önemli” dedi

İnanç Kabadayı: Sektörümüzde İnşaat 4.0 kavramı konuşulmaya başlandı

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı: “Dijitalleşme hayatımızın her alanında var. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde de bu konuda önemli adımlar atılıyor. Yakın gelecekte dünyada 4.6 milyar insan kentli olacak. Planlama ve tasarım, üretim, satış, pazarlama ve son olarak satış pazarlama ve işletme noktasında sektör olarak hızlı şekilde adapte olabildik. İnşaat 4.0 diye bir tanım oluştu. Artık arttırılmış gerçeklikler, uzaktan iletişim, sanal gerçeklik ve benzeri teknolojiler kullanıyoruz. Günün sonunda iki önemli başlık var: karbon salımı ve iklim değişikliği ile mücadele. Bu bizim sektörümüzü de ciddi şekilde etkiliyor. Satış, pazarlama ve diğer taraflarda teknolojiyi yoğun şekilde hayatımıza soktuk. Üretim anlamında da sokmaya çalışıyoruz. Bu konuda ciddi yatırımlar yapıyoruz. İki alanımız var: gayrimenkul ve fintech. Şirketimize ekonomik anlamda ne katma değerler sağlayabilir konusunda ciddi arayışlar içindeyiz. Ancak teknolojiyi en çok satış ve pazarlamada kullanıyoruz“ dedi.