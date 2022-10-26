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%0,02
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Satış
18,6122
En Yüksek
18,6308
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Diplomasi
Siyaset
Aktüel
İş Dünyası
İş Yaşam
Araştırmalar
Söyleşiler
Kobi
Ekonomi
Makro Ekonomi
Projeksiyon
Piyasalar
Döviz-Faiz
Altın
Borsa
Yönetim
İnsan kaynakları
Yeni trendler
Pazarlama
Liderlik
Başarı Öyküleri
CEOLife
Finans
Faktoring
Sigorta
Bireysel emeklilik
Leasing
Bankacılık
Capital Dergi
Etkinlikler
Capital'de Bu Ay
Dijital
Gelecek & Trendler
Genç Capital
Geniş Açı
Akıllı Kimya
İller
MIT Technology Review
Uludağ Ekonomi Zirvesi
UEZ 2021
UEZ 2022
UEZ 2022
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Stars Of Region Yarışması Ödül Töreni
Stars Of Region Yarışması Ödül Töreni
Stars Of Region Yarışması Ödül Töreni
26.10.2022 19:06:20
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