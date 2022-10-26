Stars Of Region Yarışması Ödül Töreni

Stars Of Region Yarışması Ödül Töreni

26.10.2022 19:06:200
Paylaş Tweet Paylaş
Stars Of Region Yarışması Ödül Töreni


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttı

Karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttı

"Kendine yetebilen bir ülke olmayı hedefliyoruz"

"Kendine yetebilen bir ülke olmayı hedefliyoruz"

Yerli ayçiçeği tohumu yaygınlaşıyor

Yerli ayçiçeği tohumu yaygınlaşıyor

"Schengen problemi acenteleri zorluyor"

"Schengen problemi acenteleri zorluyor"

Meta'nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı ertelendi

Meta'nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı ertelendi

İşNet, bulut alt yapısı platformu ‘Bluuty’ yenilendi

İşNet, bulut alt yapısı platformu ‘Bluuty’ yenilendi

Yorum Yaz