Sürdürülebilirlik Röportajları Zeynep Bodur Okyay

Sürdürülebilirlik Röportajları Zeynep Bodur Okyay

31.10.2022 15:23:270
Paylaş Tweet Paylaş
Sürdürülebilirlik Röportajları Zeynep Bodur Okyay

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Zirvede değişim rüzgarı

Zirvede değişim rüzgarı

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Liderlikten önce kaç yıl?

Liderlikten önce kaç yıl?

Yorum Yaz