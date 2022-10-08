UEZ 2. gün | Hollande: Türkiye’nin geleceği Avrupa’da – CANLI İZLE

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından P&G’nin ana sponsorluğunda Sapanca’da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi 2. gününde devam ediyor.

Zirvede Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande, “Yeni Küresel Düzen & Gelecek” başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Hollande, “Geçen hafta Prag’da gerçekleşen Avrupa Birliği toplantısında tüm zorluklara karşı mücadele edebilmek için ortak para birimi dışında da yeni yaklaşımlar arandı. Türkiye de bu bağlamada bakmalı. Çünkü Türkiye’nin geleceği Avrupa’da” dedi.

Zirve, Gedik Yatırım sponsorluğunda gerçekleşen “Sermaye Piyasasının Geleceği ve Fintech’lerin Rolü” başlıklı oturumla devam ediyor.

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ZİRVEDE 2. GÜN PROGRAMI

08.35

YENİ KÜRESEL DÜZEN & GELECEK

Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande

09:00

SERMAYE PİYASASININ GELECEĞİ VE FINTECH’LERİN ROLÜ

Alkin Aksoy / Detaysoft Genel Müdürü

Ege Ertez / Yancep Kurucu Ortağı

Emre Kenci / Papara CEO

Yüksel Göktürk / Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: Onur Topaç / Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

10:10

YARININ EKONOMİSİ İÇİN GİRİŞİMCİLİK

Ali Emre Sever / Multinet Up CEO

İlker Sözdinler / Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO

Ömer Mert / Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Sina Afra / Tiko Kurucusu ve Girişimcilik Vakfı Başkanı

Moderatör: İhsan Elgin / Finberg Yönetim Kurulu Üyesi

11:20

GELECEĞE HAZIRLIK: YENİ NESİL YATIRIMLAR, ÇÖZÜMLER VE FIRSATLAR

Ali Ülker / Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Cem Boyner / Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı & Boyner Grup CEO

Erol Bilecik / Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Erdemoğlu / Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Sani Şener / TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Orhan Turan / TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: Ali Özgenç / Algoritma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ, Ihlamur Ana Restoran NG Enjoy Otel

13:30

GLOBAL EKONOMİNİN YENİ BİR SİSTEM VE GELECEK ARAYIŞI

David Lubin / Citibank Gelişmekte Olan Pazarlar Başekonomisti

Prof. Dr. Kamil Yılmaz / Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Öner Günçavdı / İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Richard Werner / Linacre College, Oxford, Bankacılık ve Finans Profesörü

Moderatör: Mehmet Erten / Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

14:40

PERAKENDEDE DÖNÜŞÜMÜN GELECEĞİ

Ahmet Atış / Atış Şirketler Grubu CEO

Davut Doğan / Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Özdilek / Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Kutay Kartallıoğlu / CarrefourSA Genel Müdürü

Sinan Öncel / BMD Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: İpek Ersavaş / Estee Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü

15:45

STARS OF REGION YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

16:15

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: İŞ YAŞAMI VE SEKTÖRLER NASIL DEĞİŞECEK?

Bakur Kvezereli / Z Tractor Kurucusu ve CEO

Burak Elgin / Zip Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İlke Toptaş / Meta Türkiye Ülke Direktörü

İnanç Kabadayı / Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: Mehmet Ali Akarca / Koç Sistem Genel Müdürü

17:15

KAPANIŞ KONUŞMASI