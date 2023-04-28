UEZ 2023: 'Gençler için sosyal yatırımlar çok değerli'

UEZ 2023’ün “Sosyal Yatırım: Yeni Nesilleri Geleceğe Hazırlamak” oturumunda yeni nesillere, her yaştan gence, yeni mezun kitlelere yönelik “sosyal” programlar gerçekleştiren ve onları bilimden sanata, spora farklı alanlarda donatan saygın kurum ve kuruluşların neler yaptığı ve gelecek dönem planları ele alındı.

Moderatörlüğünü Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi’nin üstlendiği oturuma Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran katıldı.

Seçil Yıldırım Çelebi: “Gençler için erken yaşta alınacak aksiyonlar ve sosyal yatırım çok değerli”

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, “Gençler sadece istihdam olarak görülmekten ziyade sosyal alanlarda da güçlenmek istiyorlar. Gençlere bu doğrultuda yol göstermek oldukça önemli. Bugün gençlerle yapılan çalışmalara her yıl ortalama 20 bin genç dahil oluyor. Gençlere kariyer yolunu hiç düşündün mü diye sorulduğunda, bu gençlerin çok büyük bir yüzdesi, henüz ne yapacaklarını bilmiyor ve programların içine dahil olamıyorlar. İş yaşamı ile geleceklerine yön verecek programların içine girebilseler, ne olmak istediklerini keşfetmeye hemen başlıyorlar. Bir girişimcilik programına dahil olan gençlerin yüzde 85’i ‘Ben kariyer hedefimi koydum’ diyor. O yüzden, erken yaşta onlar için alınacak aksiyonlar ve gençler için sosyal yatırım çok değerli” dedi.

Başak Karaca: “Gençlerin anlayışı liyakat ve dirayet üzerine kurulu”

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca: “Yeni bir dünya düzeni temelleri atıldığında öyle bir sistem kurmalıyız ki planlar kendi kendine revize olabilmeli ve yetkinlikler sağlanabilmeli. Bu konuda gençlere büyük iş düşüyor, çünkü onlar daha farklı düşünüyorlar. Gençler küresel dünyada doğdular; hayal güçleri çok zengin ve yeniliklere hızla uyum sağlıyorlar. İş yaşam dengesinin önemli olduğunu düşünüyorlar ve şirketlerin performans beklentileri ve şirket geleceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Özetle gençler doğdukları sınırları kaldırmak istiyorlar. Biz yöneticilerden daha fazla yaratıcı ve yenilikçi olmamızı bekliyorlar. Stratejik disiplin artık çok daha önemli, çünkü o yolda her şey değişiyor ve o değişen yolda gittiğiniz yolu biliyorsunuz. Artık didaktik olarak her şeyi bildiğimiz bir çağda yaşamıyoruz. Önemli olan, gerçeklikle bağın koparılmaması ki dijital de bu anlamda çok önemli. Liyakat ve dirayet gençler için sadakatten daha önemli. Onların sadakat anlayışı gerçek bir dirayet ve liyakat üzerine kurulu ve ben bunu çok takdir ediyorum. Ben gençlerin bizden çok daha başarılı olacağını düşünüyorum” dedi.

Engin Aksoy: “Kodlama eğitimi, çocukların geleceğe güvenini 5 kat artırıyor”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Teknolojiyi kullanarak gençlere eşit bir ortam sağlamalıyız. Kodlama eğitimi sonrasında çocuklarda geleceğe güvenin 5 kat arttığını gözlemliyoruz. Kapsayıcılık çatısı altında teknolojiyi kullanarak cinsiyet eşitliğini sağlamaya çalışıyoruz. Dünya ekonomisinde artık kadınlar da daha fazla pay alıyor. Türkiye ekonomisine baktığımızda, ülkemizin ekonomisini büyütmek istiyorsak, kadınların katılımını artırmalıyız. Bu sayede ekonominin yüzde 20 büyüyeceğini düşünüyoruz. Türkiye’de kadınları desteklemek için de teknolojiyi kullanarak okuryazarlık eğitimleri veriyoruz ve 20 ilde 15 bine yakın kadına ulaştık. Kadın çalışan sayısının az olduğu düşünülen alanlarda, teknoloji satış alanlarında, özel programlar yapıyoruz ve özellikle stajyerleri de bu alanlarda almaya çalışıyoruz. Bu programlarımız ile kadınlarımıza motivasyon sağlıyor, kendilerine güvenlerini artırıyoruz” dedi.

Hakan Aran: “Gençlerimize iyi imkân ve kaynakların olduğu bir gelecek bırakmalıyız”

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Günümüzdeki sürdürülebilir kalkınma içerisinde odaklanmamız gereken dört ana başlık: Eğitim, hukuk, ekonomi ve kurumların yönetişimi. Eğitim, bunların içerisinde en öne çıkan konu. Eğitimin içerisindeki en büyük mesele ise eşitsizliklerin giderilmesi. Maalesef eğitime erişim fırsatı aynı değil. Güçleri birleştirerek daha fazla çocuğa ve gence dokunmamız gerekiyor. Bir araya gelerek, bizlerin anlatmasına gerek kalmadan, sonuçlarını gençlerin sergilediği bir düzen oluşturmalıyız. Bu yüzden özellikle kurumları görünmez olmaya itmemiz gerekiyor. Yaptıklarımızı onlardan etkilenen gençler anlatmalı. Gençler ifadelerin öznesi olsalar da nasıl bir gelecek kurulmalı kısmında nesneye de odaklanmalıyız. Gençlerimize iyi imkân ve kaynakların olduğu bir gelecek bırakmalıyız. Bu yüzden çevre, enerji ve kaynakların yönetilmesi de düşünülerek gençler için gelecekte var olmasını istediğimiz dünyayı daha iyi kurgulamalı ve yaratmalıyız. Gençlerin gelecekten beklentisi, umudu ve hayali olmalı. Gençlerimizin umutlarını yeşertmek, hayal kurmalarını sağlamak ve onlara rol model oluşturmak adına çalışmalar gerçekleştirmeliyiz” dedi.

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