UEZ 2023: Gündemde döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik var

B/S/H sponsorluğunda gerçekleştirilen “Liderlerin Gündemi: Sürdürülebilirlik” oturumunda liderler, döngüsel ekonomi ve sıfır atık gibi alanlardaki yaklaşımlarını ve hayata geçirdikleri, geçirmeyi hedefledikleri projeleri ve bu projelerin somut hedeflerini paylaştılar.

Moderatörlüğünü Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever’in üstlendiği oturuma Galata Wind Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Burak Kuyan, Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Tiko Kurucusu ve Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra ve Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng katıldı.

Burak Kuyan: “Türkiye’de 2050 yılına kadar üretimin yüzde 64’ü yenilenebilir enerjiden olacak”

Galata Wind Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Burak Kuyan, “Dünyanın ve hepimizin gündeminde sürdürülebilirlik var. Geldiğimiz noktada dünya üzerinde çok kötü noktadayız. Dünya 2030 yılında karbon salımı ile beraber 1.5 derece ısınacak ve bizler durdurmamız konusunda yapmamız gerekenin çok gerisindeyiz. 1.5 derece bile ülkemizde çok sarsıcı etkilerde bulunuyor. Susuzluk ve kuraklık gibi iklim koşullarının ileri boyutta yaşanacağını görüyoruz ve atmamız gereken adımlar çok fazla. Bu adımlardan biri de yenilenebilir enerji. Bu konuda dünyada farkındalık yaşanmaya başladı. Türkiye açısından baktığımızda, 2050 yılına kadar üretimin yüzde 64’ü yenilenebilir enerjiden sağlanacak. Depolama ise fosil yakıtlardan kurtulmak için en önemli dengeleyici unsurlardan biri. Çünkü yenilenebilir enerjiden alınan elektrik yüzde 100 güvenilir” dedi.

İnanç Kabadayı: “Türkiye’de yeşil sertifika konusunda gidecek çok yolumuz var”

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Karbon salınımı son 3-4 yılın önemli konu başlıklarından biri. İklim değişikliğinde inşaat ve gayrimenkul sektörü dünyada en önemli karbon salımı gerçekleştiren alanlardan. Çimento en önemli karbon salınımı alanlardan biri. İnşaat sektöründe yeşil bina sertifikaları ile karbon salınımı azaltılmaya çalışılıyor. Türkiye de yeşil sertifika ile ilgileniyor fakat daha çok gideceğimiz yol var. Enerji verimliliği tasarımdan başlayıp yönetime kadar çok farklı alanlarda var oluyor. Markaların ve konut üreticilerinin bu alanda doğru yatırımları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bilinçli olarak doğru adımlarda doğru planlamaları yapmamız gerekiyor. Ciddi bir kentsel dönüşüm olacak; İstanbul’un da çok acil kentsel dönüşüme ihtiyacı var ve 1.5 milyon konuttan söz ediliyor. Güvenli bina inşa edilirken bir yandan da enerji verimliliği olan binalar inşa edilerek birlikte hareket edilmeli. Sürdürülebilirlik okuryazarlığını toplumun geniş kitlelerine anlatmamız lazım. Tüketicinin bilinçlenmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi.

Sina Afra: “Yatırım huzurlu bir şekilde harcanmıyorsa hiçbir değeri kalmıyor”

Tiko Kurucusu ve Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra, “Etkinliğin temel çıkış noktası, ne kadar yatırım yaparsanız yapın, huzurlu bir şekilde harcayamıyorsanız, hiçbir değeri kalmıyor. Yaşadığımız dünyayı ve toplumu kalkındıracak şey sadece para değil, huzurlu yaşam açısından etki yatırımcılığı ve girişimciliği olmalı. Özellikle Avrupa’da 10 sene önce genç girişimci, şirket kurduğunda etki diye bir tartışma yoktu. Bugün tam tersi, her gelen genç girişimci para kazanmak istiyorum ama bir yandan da bunu iyi bir şeyler yaparak sağlamak istiyorum motivasyonu ile geliyor” dedi.

Sinem Türüng: “Türk mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmalıyız”

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Amacımız Türk mutfak kültürünün ve lezzetlerinin gelecek nesillere aktarımını sağlamak. Yani amacımız Türk mutfağının sürdürülebilirliği. Yarınları iyileştirmek mümkün. Kullanılan ürünün sürdürülebilirliği ve mutfakta gıda atığı ile mücadele iş anlayışı varsa, tabak tabak yarınları değiştirdiğimize inanıyoruz. Gıda güvenliği ve izlenebilirliği, hayvan refahı, sürdürülebilir balıkçılık ve yerellik kavramları günümüz dünyasında dikkat çekilmesi gereken noktalar olarak yer alıyor” dedi.



