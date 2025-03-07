Stars of Region Start Up yarışmasına başvurular sürüyor

17-20 Nisan 2025 tarihinde Sapanca'da gerçekleşecek olan Uluslararası Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenecek Stars of Region Start Up yarışması Türk ve yabancı girişimcilere, iş dünyasının en önemli isimleri ile tanışma ve onlardan yatırım alma fırsatı sunuyor.

Galata Business Angels işbirliği ile gerçekleştirilecek Stars of Region yarışması ile yatırımlarınızı da hedeflerinizi de büyütün.

Yarışma için başvurular 14 Şubat 2025'de başlamıştı. 1 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

Yarışma için detaylı bilgi ve başvuru formuna www.uluslararasiekonomizirvesi.org adresindeki Stars of Region bölümünden ulaşabiliyor.