UEZ 2025 için kayıtlar başladı

UEZ 2025 “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla, iş ve ekonomi dünyasını bir araya getirecek.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ) Türkiye’nin ve dünyanın lider isimlerini bir araya getirmeye devam ediyor. 2012 yılından bu yana iş ve ekonomi çevrelerinin buluşma noktası haline gelen UEZ 2025’te bu yılın teması “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” olarak belirledi.

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından 17-20 Nisan tarihleri arasında Sapanca’da düzenlenecek olan UEZ’de kayıtlar başladı. Katılımcılar UEZ 2025’e www.uluslararasiekonomizirvesi.org internet adresinden kayıt yapabiliyorlar. UEZ 2025’in program ve katılımcı bilgileri, internet sitesinden ve sosyal medya adreslerinden ayrıntılarıyla paylaşılıyor.

Avrasya’nın dikkatle izlenen en beğenilen iş ve ekonomi organizasyonu olarak kabul edilen UEZ’de yer alan katılımcılar, uzman isimlerden bilgiler edinme şansına sahip oluyor.

İş dünyasının öncü isimleri panellerde konuşacak

UEZ 2025’te dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, ekonomik dalgalanmalar ve geleceğe yön veren yeni trendler ele alınacak. Zirvede Türkiye’den yer alacak konuşmacılar da belli olmaya başladı. Bunlar arasında şu isimler yer alıyor:

Federal Almanya 10. Cumhurbaşkanı ve Alman-Türk-İş Konseyi Eşbaşkanı Christian Wulff, Ekonomist ve Akademisyen Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, Sabancı Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Alper, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı / 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türk İş Adamı ve Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Yalçındağ, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük.

Ekonomi ve politika alanında dünyanın tanıdığı isimler de UEZ 2025’te yer alacak. Her hafta güncellenen konuşmacı listesi, UEZ’in internet sitesinde yer alıyor.

UEZ 2025 ile ilgili en güncel bilgileri uluslararasiekonomizirvesi.org web-sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.