Hayvan sevgim daha da derinleşti

“HAYVANLAR BENİM HASSAS NOKTAM”



“HER DESTEK DEĞERLİ” Hayvanlar benim hassas noktam, özellikle sokak hayvanlarının yaşam koşullarına ve onlara karşı yapılan haksızlıklara son derece üzülüyorum. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için yapılabilecek her iyilik hareketi bana çok değerli geliyor. Ne mutlu bana ki bu konuda benimle aynı hissiyatta birçok çalışma arkadaşım var. Elbette hepimizin desteği oldukça yapabileceklerimiz çok daha fazlalaşıyor.



“28 DOSTUMUZ VAR” Genel müdürlük kampüsümüzde 14, Hoşdere fabrikamızın kampüsünde 14 olmak üzere toplam 28 köpek dostumuz var. Uzun yıllardır bu dostlarımızla ilgilenmek adına çalışma arkadaşlarımızla elimizden geleni yapıyoruz. Birbirimizi hemen her gün gördüğümüz için sevimli dostlarımızla aramızda çok özel bir bağ oluştu. Kampüse giriş yaparken her sabah mutlaka otomobilimi durdurup kendileriyle selamlaşıyorum. Güne zinde bir başlangıç için çok keyifli olan bu anlar benim için bir ritüel haline de geldi.



“ŞANSLI’NIN YERİ AYRI” Hayvan dostlarımızın her birinin kendine has bir karakteri var. Hepsini çok seviyorum, ancak Şanslı isimli köpeğimizin yeri bende ayrı. Şanslı, diğer arkadaşlarına göre daha cana yakın ve akıllı bir köpek. Kendisini sabah kahvaltısı almak üzere kafeteryada sıra beklerken görebilirsiniz veya sensörlü kapıları açtığına denk gelebilirsiniz. Ofis girişindeki döner kapıyı ustalıkla kullanabilen ve asansöre binebilen Şanslı’nın pek çok kez toplantı odalarımızda önemli kararlar alırken bize eşlik etmişliği var.