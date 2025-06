“Dengeyi kurmak verimli olmamı sağlıyor”

İKİ KİTAP TAVSİYESİ



İYİ’DEN MÜKEMMEL ŞİRKETE Kitap tercihlerim genelde işle ilgili eserlerden yana oluyor. Başucu kitaplarımdan biri Jim Collins’in İyi’den Mükemmel Şirkete kitabı. Bence her liderin okuması gereken bir kitap. Şirketler hep daha iyiye ulaşmanın peşinde. Bir noktaya ulaştığınızda durmuyorsunuz. Bu da iş hayatının en büyük çıkmazlarından biri.



REDDEDİLMEZ 21 LİDERLİK YASASI John C. Maxwell’in liderlik kitaplarını çok seviyorum. Her kitabını tavsiye ederim. Ama aralarından benim en iyi bulduğum, Reddedilmez 21 Liderlik Yasası adlı kitabı. Muhakkak okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum.