“Fotoğrafçı kimliğimle tanınmak istiyorum”

“İKİNCİ SERGİMİ AÇMAYI PLANLIYORUM”



ÖDÜLLER Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun (FIAP) pek çok yarışmasına katıldım. Şu an EFIAP (Excellence of FIAP) seviyesindeyim. 50’nin üzerinde madalyam var. Fotoğraf grubuyla gittiğimiz seyahatler sonrasında karma sergiler açıyorduk. Katıldığımız karma sergiler oldu. 2016 yılında ilk kişisel sergimi açtım.



HAZIRLIK “Places & Traces / Yerler ve İzleri” adlı sergimde 26 fotoğrafım satıldı ve bu beni çok mutlu etti. Çünkü yakın arkadaşlarım bana jest yapmak için değil, hiç tanımadığım fotoğraf seven insanlar aldı. Onların ruhuna dokunabildiğimi hissetmek çok güzel bir duyguydu. 2025 sonu veya 2026 başında ikinci kişisel sergimi açmayı planlıyorum.